Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 27 de noviembre

2. Dexter: New Blood

Ambientada 10 años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura, la serie lo encuentra viviendo con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Dexter puede estar abrazando su nueva vida, pero a raíz de eventos inesperados en esta comunidad unida, su Oscuro Pasajero lo llama.

3. BMF

El drama del narcotráfico está inspirado en la historia real de dos hermanos que se levantaron de las deterioradas calles del suroeste de Detroit a fines de la década de 1980 y dieron a luz a una de las familias criminales más influyentes del país. Gira en torno a los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory, quienes juntos llevaron su visión más allá del tráfico de drogas y hacia el mundo del hip-hop. El drama, según Starz, contará una historia sobre el amor, la familia y el capitalismo en la búsqueda del sueño americano.

4. Yellowjackets

Después de un accidente de avión en las profundidades de Ontario, los miembros de un equipo de fútbol femenino son los únicos supervivientes del accidente. Las chicas de secundaria tendrán que luchar por su supervivencia contra los clanes caníbales.

5. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

6. Anatomía de Grey

La vida de Meredith Grey no es nada fácil. Intenta tomar las riendas de su vida, aunque su trabajo sea de esos que te hacen la vida imposible. Meredith es una cirujana interna de primer año en el Hospital Grace de Seattle, el programa de prácticas más duro de la Facultad de Medicina de Harvard. Y ella lo va a comprobar. Pero no estará sola. Un elenco de compañeros de promoción tendrán que superar la misma prueba. Ahora están en el mundo real, son doctores del hospital. Y en un mundo donde la experiencia en el trabajo puede ser un factor de vida o muerte, todos ellos tendrán que lidiar con los altibajos de sus vidas personales.

7. Estación 19

Tras un fatídico incendio en el Grey Sloan Memorial, un equipo de bomberos es el encargado de salvar al famoso hospital en Seattle de las llamas. La actitud heroica de estos hombres y mujeres ante una situación en la que deben arriesgar sus vidas es el punto de partida del nuevo spin-off de la serie insignia Anatomía de Grey. Desde el alto cargo hasta el último recluta son los protagonistas de este drama en el que se explora la rutina, casi siempre peligrosa, de estos profesionales.

8. Saturday Night Live

Saturday Night Live es un show televisivo nocturno estadounidense, emitido en vivo, que revolucionó la televisión en los años 70 con su combinación de sketches, comedia, variedad, actores, músicos, e invitados especiales. Ha sido una cantera generadora de talentos muy fuerte de varios guinistas, actores, escritores, productores y cantantes. Creado por Lorne Michaels y desarrollado por Dick Ebersol, el programa fue estrenado por la cadena de televisión NBC. Durante más de 30 años, el programa ha presentado personajes locos, situaciones humorísticamente extrañas, parodias de los presidentes y políticos de turno, sarcásticas burlas a celebridades contemporáneas de la música y del cine y shows musicales en vivo. Su reparto se compone de miembros repertorios, también conocidos como The Not Ready for Prime-Time Players (el nombre del reparto original del programa, que viene a significar «La Compañía No Apta para las Horas de Máxima Audiencia») y nuevos miembros quienes se conocen como The Featured Players («La Compañía Destacada»).

9. Chicago Fire

El espectáculo sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Chicago en la estación de bomberos 51, formada por el Camión 81, el Escuadrón 3, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.

10. The Great

The Great detalla "el ascenso al poder de Catalina la Grande y su relación explosiva con su esposo Peter, el emperador de Rusia".

