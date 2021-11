Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 27 de noviembre

En un mercado tan saturado como el de los servicios de transmisión por internet, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. HBO no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 8 series con mayor número de visualizaciones en Estados Unidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Gossip Girl

Los niños pijos de un instituto privado de Manhattan se salen siempre con la suya, hasta que una bloguera anónima, llamada la Reina Cotilla, espía sus movimientos.

2. La vida sexual de las universitarias

Cuatro compañeras de cuarto de la universidad llegan al prestigioso Essex College de Nueva Inglaterra. Un lugar lleno de contradicciones y hormonas, donde estas chicas que son a partes iguales adorables y exasperantes viven sus nuevas vidas en el campus.

3. 12 Dates of Christmas

Una serie de citas inspirada en las fiestas ambientada en un impresionante país de las maravillas invernales. Sigue a un elenco de solteros mientras se adentran en una comedia romántica de la vida real llena de cómodos suéteres, abrazos junto al fuego y besos de muérdago, todo organizado para ayudar a estas almas a encontrar el amor, justo a tiempo para las vacaciones.

6. Todo sobre Serena Williams

Serena Williams, con 39 títulos de Gran Slam, está en un momento crucial de su carrera profesional y de su vida tras el nacimiento de su primera hija en septiembre de 2017 y su vuelta a las pistas de tenis En primera persona, sin filtros y con todo el acceso posible, "Todo sobre Serena Williams" es una serie documental en la que conocemos de primera mano cómo la gran estrella afronta la recta final de su embarazo, el parto y los primeros días con su recién nacida en casa Pero también es la historia del gran reto que supone volver a las pistas tras el retiro y de cómo encontrar la motivación para volver a ser la nº1, esta vez con la pequeña Olympia Ohanian Jr Williams en las gradas La serie documental también permite conocer otros roles de Serena: su versión como exitosa mujer de negocios, su pasión por la moda o lo importante que es para ella su familia

7. Sort Of

Una milenial de género fluido está a caballo entre varias identidades, exponiendo las identidades y las etiquetas que ya no son aplicables. (FILMAFFINITY)

8. Teen Titans Go! See Space Jam

Los Jóvenes Titanes son visitados por los Nerdlucks, los villanos de Space Jam que intentaron capturar a Michael Jordan y los Looney Tunes. Asombrado de descubrir que sus compañeros Titanes nunca han visto Space Jam, Cyborg organiza una fiesta de observación exclusiva. Por supuesto, si los Titanes están viendo una película, no espere que el silencio sea dorado. Raven y Starfire brindan el comentario, Cyborg presenta los hechos divertidos, Beast Boy señala los tiros a tope y Robin, pero Robin no confía en sus nuevos amigos alienígenas. ¿Están los Nerdlucks aquí para asistir a una fiesta de vigilancia inocente, o tienen motivos más siniestros bajo la manga?

9. Martín (Hache)

Martín Echenique (Federico Luppi) es un director de cine argentino que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta su país y se niega a recrearse en la nostalgia. Su hijo, al que todos llaman Hache (Juan Diego Botto), tiene 19 años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja; callejea y toca su guitarra eléctrica. Después de cinco años sin verse, vuelven a encontrarse en Buenos Aires cuando Hache sufre una sobredosis. La exmujer de Martín propone que el chico viva con su padre. En Madrid les esperan dos personas: Alicia (Cecilia Roth), la amante de Martín, una mujer más joven que él y harta de estar con un hombre que es incapaz de asumir ningún compromiso; y Dante (Eusebio Poncela), un actor que es el mejor y casi único amigo de Martín y cuyo mayor placer es vivir en la cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite el lujo de sentir. El que ama está expuesto al dolor y eso le da pánico. (FILMAFFINITY)

10. Tom and Jerry in New York

Sigue al icónico dúo mientras se instalan en sus nuevas excavaciones en el Royal Gate Hotel de Nueva York y desatan el caos en la gran ciudad.

¿Sabías algo acerca de todos estos exitazos que están arrasando en HBO?

La plataforma está conquistando a sus suscriptores con estos títulos y cada vez son más las visualizaciones. ¿Qué otros planes tiene esta compañía para nosotros? ¿Seguirá sorprendiéndonos este año?

Parece que tendremos que esperar para conocerlos.