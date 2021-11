Ranking HBO en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy sábado, 27 de noviembre

La plataforma de streaming HBO nos facilita a sus suscriptores la lista de las 8 pelis más vistas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las producciones cinematográficas más exitosas en cuanto a audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su sitio web o aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. El método Williams

Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a criar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos, dos atletas que acabarían cambiando para siempre el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California, al olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos legendarios.

2. Navidad en 8 bits

En el Chicago de los 80, un niño de diez años emprende una búsqueda para obtener el regalo estrella de Navidad de su generación: el último y mejor sistema de videojuegos.

3. DMX: Don't Try to Understand

El documental, que forma parte de la serie "Music Box", sigue al rapero DMX a través de su gira de regreso de 2019 "It’s Dark and Hell is Hot" después de cumplir un año de condena por evasión de impuestos. Con materiales de archivo que muestran algunos de los altibajos del músico a lo largo de los años, el film sigue centrado en el presente de DMX, incluida su lucha contra sus propios demonios, su adicción a las drogas, su profunda fe y sistema de creencias, su dedicación a sus seguidores, su deseo de enmendar los lazos con sus hijos y sus esfuerzos por ayudar a los jóvenes con problemas. Trágicamente, DMX falleció en 2021 y este documental se erige como un tributo al hombre que luchaba por recuperar lo que había perdido; el amor y la confianza de familiares, amigos y seguidores.

4. Elf

Una Nochebuena, en un orfanato, un bebé gatea dentro del saco de regalos de Santa Claus y acaba en el taller de éste en el Polo Norte. Aunque allí es adoptado y educado como un elfo, al crecer, se hace tres veces más grande que los habitantes de la región. Parece claro que nunca encajará en el mundo de los elfos; lo que necesita es encontrar a su verdadera familia. Con esta intención viaja a Nueva York, donde descubrirá que la vida no consiste sólo en patinar y comer dulces; así que vuelve a sentirse otra vez fuera lugar. Consigue, no obstante, encontrar a su padre, Walter (James Caan), un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus. Buddy también encuentra a una nueva madre (Mary Steenburgen) y descubre que su hermanastro de diez años (Daniel Tay) no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las Navidades. En realidad todo el mundo parece haber olvidado el verdadero significado de la Navidad.

5. Rebeldes

Dos bandas de adolescentes rivales. Algunos todavía van al colegio asidos a un futuro con esperanza. Otros son jóvenes marginados (o desplazados: "outsiders") acicalados de gomina. Casi todos a la búsqueda de un sitio en una sociedad en la que no se ven reflejados y en la que el camino más recto conlleva una fácil tentación por la violencia.. Apenas unos meses antes, el propio Coppola había estrenado otra historia de pandillas juveniles con "La ley de la calle" (Rumble Fish, 1983), un hipnótico relato poco convencional en su formato que incluía incluso toques oníricos.

7. ¡Socorro! Ya es Navidad

Clark Griswold, movido por un generoso y sentimental espíritu navideño, quiere sorprender a toda su familia con una gran fiesta. La suerte no suele acompañarlo y esta vez no va a ser diferente.. Una sucesión de disparatados desastres convertirán la esperadísima sorpresa de Clark en un verdadero caos.

9. The Killing of Kenneth Chamberlain

Basado en la historia real de los eventos que llevaron a la muerte de Kenneth Chamberlain Sr., un anciano veterano afroamericano con trastorno bipolar, que murió durante un conflicto con los oficiales de policía que fueron enviados a ver cómo estaba.

10. Polar Express

Esta es la historia de un jovencito en la víspera de Navidad quien aborda un poderoso y mágico tren que se dirige al hogar de Santa Claus, en el Polo Norte. Lo que se desarrolla es una aventura que sigue al dubitativo niño, quien toma un tren extraordinario al Polo Norte; durante este viaje, se embarca en una experiencia de auto-descubrimiento que le muestra que las maravillas de la vida nunca se desvanecen para quienes creen.

