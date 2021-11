Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 28 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Easy On Me

El tema de Adele es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» de Drake se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la segunda posición.

3. By Your Side

Con una diferencia favorable de 1, la nueva rola de Rod Wave se sitúa hoy en el puesto 3 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

4. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake se encuentra en cuarto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

5. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

Lo más nuevo de Nardo Wick, «Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)», entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

6. Super Gremlin

«Super Gremlin» se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Kodak Black.

7. Oh My God

Cosechar éxitos es sinónimo de Adele. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Oh My God», debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

8. All I Want For Christmas Is You

«All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 9 en el que se encontraba ayer.

9. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

10. My Little Love

«My Little Love» de Adele pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

Ojalá te hayamos entusiasmado con este resumen de las canciones más escuchadas en Estados Unidos. ¡Anímate a descubrirlas tú también en Apple!

Hay miles de horas de música. Recordemos que Apple es experto en transmitir la mejor programación y en este apartado tampoco hay diferencia.

No te quedes atrás y síguenos en el viaje.