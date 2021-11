Ranking Amazon Prime en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 27 de noviembre

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores series, utiliza las herramientas que te facilita esta plataforma de transmisión.

Amazon Prime posee una lista con la crème de la crème de sus contenidos, donde se organizan según el orden de preferencia de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de desgastarte en investigaciones innecesarias, aprovecha tus minutos previos y prepárate algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 series más buscadas en Estados Unidos:

1. La rueda del tiempo

Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la Luz y la Oscuridad. Deberán decidir si dejar en manos de la desconocida (y de ellos mismos) el destino del mundo antes de que el Oscuro escape de su prisión y comience la Última Batalla.

2. Hanna

HANNA es, a partes iguales, un thriller basado en una trama sencilla y una obra dramática de madurez. Narra la historia de una joven extraordinaria criada en el bosque, que debe evadir la implacable persecución de un agente de la CIA que actúa al margen de las reglas, mientras intenta descubrir su verdadera identidad.

3. Carnival Row

En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinado de una bailarina. y aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.

4. Goliath

Billy McBride era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar que en la sala de juicios. Pero cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman & McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza esta lucha desigual contra Goliath.

5. Invencible

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

6. Power Book II: Ghost

Retomando solo unos días después del final de "Power", esta serie secuela sigue a Tariq navegando en su nueva vida, en la que su deseo de deshacerse del legado de su padre se enfrenta a la creciente presión para salvar a su familia.

7. Always Jane

Jane vive con su familia típica en la zona rural de Nueva Jersey, que puede no parecer el mejor lugar para que crezca un adolescente transgénero. Pero no ha conocido a su familia, los Nourys. Llevan el corazón en la manga y encuentran el humor irreverente en la vida diaria, mientras que Jane pone su mirada en la vida más allá de su pequeña ciudad.

8. Everybody Loves Natti

Una mirada íntima a la superestrella del reguetón, Natti Natasha, mientras habla sobre la familia, las relaciones y lo que se necesita para mantenerse al tanto de la explosiva escena musical latina, todo mientras navega por nuevas amistades y una nueva ciudad.

9. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

10. Jimmy O. Yang: Good Deal (TV)

El humorista Jimmy O. Yang comparte con los espectadores sus reflexiones sobre los padres inmigrantes, Matt Damon o si los fantasmas también entran en apartamentos con una sola habitación. (FILMAFFINITY)

