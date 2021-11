Preguntamos a la Infanta Elena por la vuelta del Rey Juan Carlos I

27-11-2021 LA INFANTA ELENA EN LA MADRID HORSE WEEK POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Chelo García Cortés afirmaba este sábado en 'Socialité' que sabía el día exacto en el que el Rey Juan Carlos I volverá a España y lo pregonaba con una sonrisa de oreja a oreja tras ser ella una de las primeras en enterarse: "El día exacto que el rey emérito llegará a casa por Navidad es el día 17 de diciembre".



La colaboradora de 'Sálvame Diario' argumentaba que: "En principio, había otra fecha, sobre el 11 o el 12, pero puedo decir que, durante varios meses, un equipo de personas se ha trasladado a Dubái para prepararlo todo y que el próximo 17 de diciembre pueda volver a España".



Hemos visto a la Infanta Elena en la Madrid Horse Week y le hemos preguntado por la vuelta de su padre, el Rey emérito y lo cierto es que ha guardado silencio. Ni confirma, ni desmiente. Algo que no nos extraña porque raro has sido la ocasión que la madre de Victoria Federica ha hecho declaraciones para los medios de comunicación.



También hemos hablado con Cristina de Borbón Dos Sicilias de la posible vuelta del Rey Juan Carlos I y ella sí que nos ha contestado a la pregunta obligada: "No tengo ni idea". Y es que a día de hoy sigue siendo una incógnita la vuelta del emérito a España, ya que desde el año pasado está en Abu Dabi, sin vistas todavía de que regrese a su país.