Portugal.- Rui Rio se muestra seguro de su victoria en las elecciones anticipadas en Portugal

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Rui Rio, elegido de nuevo este sábado como presidente del opositor Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal, se ha mostrado seguro de su victoria en las elecciones anticipadas lusas previstas para el próximo 30 de enero.



"Yo voy a ganar", ha afirmado Rio tras conocerse los resultados definitivos de las elecciones internas del PSD, en las que se ha impuesto con un 52,46 por ciento de apoyo a su rival, Paulo Rangel. Es la tercera vez que Rio es elegido al frente del PSD.



Rio ha comparecido de madrugada en una sala llena de simpatizantes que han aplaudido a quien será previsiblemente el candidato conservador en los comicios de enero, convocados después de que el primer ministro, el socialista António Costa, no lograra el apoyo de sus socios de izquierda y ecologistas a los presupuestos.



Mientras, Rangel ha hecho un llamamiento a la unidad del partido tras su derrota en las elecciones internas. "Me presenté con una estrategia diferente de la que daba la victoria", ha señalado desde el Hotel Sana Malhoa de Lisboa, sede de su campaña.



Rio y Rangel coinciden en gran medida en sus propuestas programáticas marcadas por una bajada de impuestos, la lucha contra la corrupción y la promesa de subida de los salarios. Sin embargo, una nota los diferencia claramente, ya que Rio no descarta apoyar a un gobierno del PS en minoría tras las elecciones para dar estabilidad política al país, mientras que Rangel rechaza de plano esta opción.



Tras esta consulta precede al 39º Congreso del partido convocado para entre el 17 y el 19 de diciembre en Lisboa, en el que se decidirán las listas para los comicios de enero.