Perú mantendrá sus vuelos suspendidos con Sudáfrica por la variante ómicron

Fotografía de archivo de viajeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Perú mantendrá suspendidos los vuelos comerciales con Sudáfrica tras la aparición de la variante ómicron del coronavirus, cuyos primeros casos se han detectado tanto en este país como en otros de Europa, Medio Oriente y Asia.

Pese a que actualmente Perú no tiene conexiones aéreas regulares con Sudáfrica, la suspensión se prorrogará hasta el 31 de diciembre, según anticipó este sábado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Perú tiene suspendido cualquier vuelo con Sudáfrica desde marzo de 2021, tras la aparición de la variante beta, que también se volvió de preocupación a nivel global.

La suspensión de vuelos vigente desde marzo se ha ido prorrogando periódicamente desde entonces por periodos de 15 o 30 días hasta la actualidad.

Este sábado el Ejecutivo peruano también actualizó sus requisitos de ingreso al país para los viajeros procedentes del extranjero, quienes deberán presentar un certificado de vacunación completa recibida 14 días antes del vuelo o, de lo contrario, una PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje.

Se han detectado ya casos de la variante ómicron no sólo en casi todas las provincias sudafricanas, sino también en la vecina Botsuana, en Hong Kong, en Israel y en Bélgica, además de un posible caso en Alemania.

Actualmente la variante más predominante en Perú es la delta, después de que durante la primera mitad del año haya sido la lambda la causante de la larga segunda ola de contagios.

La autoridades peruanas están vigilando un posible inicio de una tercera ola de contagios, que de momento se ha visto postergada por la expansión de las dos olas anteriores y por el inicio del proceso de vacunación, que ya ha inmunizado contra el covid-19 al 64 % de la población.

No obstante, la Defensoría del Pueblo advirtió esta semana un incremento de casos en la región de Ica, donde se reportó una ocupación completa de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Perú es uno de los países más afectados por la pandemia al acumular más de dos millones de casos sintomáticos, de los que han fallecido más de 200.000, lo que hace que sea el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por esta enfermedad.