Pereira: "Han puesto una marcha más en la segunda parte"

Javier Pereira (i) da instrucciones al centrocampista macedonio Enis Bardhi en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 28 nov (EFE).- El entrenador del Levante, Javier Pereira, manifestó que el partido que perdió su equipo este domingo en el campo del Real Betis tuvo "dos caras", pues, pese a haberlo "controlado en la primera parte, en la segunda" los béticos "le han puesto una marcha más que les ha permitido" remontar (3-1).

"El 1-1 nos ha hecho daño, porque el partido estaba controlado. Aunque realmente el daño nos lo ha hecho el 2-1. Sabíamos que había que marcar un gol en la segunda mitad, porque éramos conscientes de que no nos bastaría con el 0-1", admitió Pereira tras el encuentro.

El técnico extremeño se negó a "pedir el respaldo de nadie" a pesar de dirigir a un equipo que aún no conoce la victoria en LaLiga, ya que su "labor es trabajar" y se siente "respaldado por el trabajo" que está realizando.

Pereira sostuvo que el Levante "ha mejorado, aunque todavía no llegan los resultados".