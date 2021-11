28-11-2021 Pepe Navarro habla por primera vez de su litigio con Ivonne Reyes. MADRID, 28 (CHANCE) Pepe Navarro se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente de su guerra judicial con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta, Alejandro Reyes. Como todos sabemos existe una realidad jurídica que refleja que el presentador es el padre del joven y una realidad biológica, que demuestra que no es el padre. ¿Por qué? el comunicador no se presentó a hacerse las pruebas de paternidad cuando se le exigieron y se dictó sentencia firme. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



Pepe Navarro se sentaba este sábado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente de su guerra judicial con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta, Alejandro Reyes. Como todos sabemos existe una realidad jurídica que refleja que el presentador es el padre del joven y una realidad biológica, que demuestra que no es el padre. ¿Por qué? el comunicador no se presentó a hacerse las pruebas de paternidad cuando se le exigieron y se dictó sentencia firme.



"Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño" confesaba Pepe Navarro cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba por qué no fue a hacerse la pruebas de paternidad cuando le llamaron de los juzgados.



Por si la sentencia originase alguna duda, Ivonne Reyes envió pruebas de ADN tanto del presentador como de su hijo a un laboratorio para hacer una prueba de paternidad por privado y el resultado - en 2017 - fue determinante: negativo. Tras enterarse de esto, Pepe Navarro decide por fin hacerse las pruebas, se pone en contacto con Ivonne, pero esta se echa para atrás porque ya sabía la verdad.



A partir de este momento Pepe lleva al mismo laboratorio una prueba de ADN de Alejandro Reyes y una suya para que se analice, dando de nuevo el mismo resultado. Por tanto, hay dos pruebas científicas que determinan que no es el padre del niño, pero ante esto hay una sentencia firme que defiende que el presentador es padre de Alejandro Reyes de manera legal.