Pellegrini: "El equipo no se desordenó ni se desesperó" pese a ir perdiendo

Manuel Pellegrini (i) estrecha la mano del delantero Juanmi, durante el partido de la jornada 15 de LaLiga Santander que su equipo disputó contra el Levante este domingo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 28 nov (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, calificó como "un partido completo" el ganado este domingo por su equipo al Levante (3-1), ya que, pese a "quedar en desventaja" al término de la primera mitad, "el equipo no se desordenó ni se desesperó" hasta que "los goles llegaron".

"Pudimos empatar ya en el primer tiempo y ahí pudimos ver la madurez del equipo por no dejarse llevar por un resultado negativo. Ya llevamos once meses así, eso demuestra ambición. A ver qué somos capaces de hacer partido a partido", añadió Pellegrini en rueda de prensa.

El técnico santiaguino alabó al delantero Juanmi Jiménez, autor de los tres goles del Betis, al asegurar que no le "sorprende su rendimiento" por tratarse de un futbolista al que "conocía desde" que lo dirigió en "el Málaga", cuando lo hizo "debutar siendo un juvenil".

"Me alegra que su trabajo se retribuya con goles", recalcó, si bien matizó que son tantos "para el equipo y no sólo para Juanmi".

En cualquier caso, Pellegrini aseguró que el atacante malagueño "marcó los goles y es complicado quitarle" el título honorífico de "mejor jugador del partido", pero quiso destacar el "mucho mérito de Aitor Ruibal", lateral diestro improvisado que "tuvo que marcar a Morales", una tarea que encierra "mucha dificultad".

Sobre la baja por acumulación de amonestaciones del media punta francés Nabil Fekir contra el Barcelona, dijo que "es un jugador muy importante, pero la clasificación muestra la predisposición para rendir de los veinticinco" componentes de su plantilla, así que tiene "una semana para ver cómo reemplazarlo".