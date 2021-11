Palmeiras logró su 'tri' en la Libertadores al derrotar a Flamengo

Actualiza con declaraciones de jugadores de ambos equipos ///Montevideo, 27 Nov 2021 (AFP) - Ante los cánticos y la alegría de los miles de hinchas que asistieron al estadio Centenario de Montevideo, Palmeiras levantó este sábado la Copa Libertadores 2021, revalidando su título de 2020 y consiguiendo su tercer trofeo de este torneo continental, tras superar 2-1 a Flamengo.Luego de terminar 1-1 en los 90 minutos, un gol de Deyverson al inicio del tiempo suplementario (95) logró que los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se alzaran con la Libertadores por segunda vez este año, luego de haber ganado la final del torneo 2020 en enero pasado."Estoy muy feliz por ese gol. Muchas personas me criticaron, decían que no podía anotar, pero yo prefiero calidad que cantidad", dijo Deyverson al término de la final."América es nuestra una vez más", celebró por su parte el portero del Palmeiras, Weverton, una de las figuras del equipo paulista. "Fue duro, fue difícil, creo que esta fue nuestra cuarta final la temporada, no habíamos ganado ningún campeonato".Palmeiras había mantenido la ventaja casi todo el partido, tras arrancar ganando con un gol de Raphael Veiga a los 5 minutos, hasta que llegó el empate del 'Fla' a los 72 firmado por Gabigol.En un estadio Centenario colmado en un 80% de su capacidad, la hinchada de Palmeiras, bastante menor en número frente a la de su rival, se hizo gigante con el triunfo, con fuertes cánticos y gritos de aliento."Perder de esa forma duele bastante... casi no le dimos chances al Palmeiras", dijo por su parte el arquero del Flamengo, Diego Alves. "La tristeza es grande. A partir de ahora no hay que culpar a nadie. Felicitar al Palmeiras. Nosotros nos vamos a levantar".Con este tricampeonato, obtenido tras los ganados en 1999 y 2020, el 'Verdao' iguala a Sao Paulo, Gremio y Santos como los equipos brasileños con más títulos en la Copa Libertadores, todos con tres.Ferreira, el conductor de los albiverdes, se convirtió en el primer técnico europeo bicampeón de Libertadores y su once, el primero en ganar dos veces consecutivas esta competición desde que Boca Juniors lo hiciera en 2000 y 2001.El legendario estadio Centenario recibió, renovado, el esperado choque entre el equipo más popular de Brasil -el carioca 'Fla'- y el más laureado a nivel local -el paulista 'Verdao'-, que atrajo a miles de turistas brasileños a Montevideo.'Torcedores' ataviados con las casacas de sus clubes -entre los que preponderaba la rojinegra del 'Mengao'- coparon la ciudad los últimos días, regalando postales de tranquilos paseos turísticos y cánticos de algarabía futbolera. - Hinchadas alejadas - En acuerdo con las autoridades uruguayas, los integrantes de la barra organizada de Flamengo desocuparon rápidamente el estadio tras el final del partido para dirigirse directamente hacia sus ómnibus, que serán escoltados por las rutas nacionales hasta la frontera con Brasil. Así lo había explicado en la previa del encuentro el comisario Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía y encargado del operativo de seguridad. Para los ganadores, en tanto, no hay previstas zonas puntuales de festejos. Efectivos patrullarán los puntos de concentración usuales para celebraciones, como las principales avenidas y la rambla capitalina. Montevideo cierra este sábado un ciclo de tres finales continentales recibidas en una semana, tras ser anfitriona de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores femenina.Y las tres con campeones brasileños: Atlhetico Paranaense (Sudamericana), Corinthians (Libertadores femenina) y Palmeiras (Libertadores masculina).gv/cl/ol/ma -------------------------------------------------------------