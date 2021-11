Países Bajos confirma 13 casos de variante ómicron en pasajeros de Sudáfrica

Hugo de Jonge. EFE/EPA/PHIL NIJHUIS

La Haya, 28 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Países Bajos han confirmado este domingo la presencia de al menos 13 casos de la nueva variante ómicron entre los 61 pasajeros que dieron positivo el pasado viernes tras aterrizar en el aeropuerto de Ámsterdam en dos vuelos procedentes de Sudáfrica.

El Instituto de Salud Pública (RIVM) está analizando este fin de semana las muestras recogidas a 61 de los 624 pasajeros que llegaron el viernes de Johannesburgo y Ciudad del Cabo, aunque la investigación de las demás pruebas positivas continúa por lo que los casos de la nueva variante pueden aumentar.

Las autoridades sanitarias sometieron a pruebas de coronavirus a los pasajeros que aterrizaron el viernes en Ámsterdam en dos vuelos procedentes de Sudáfrica, cuando entró en vigor una prohibición del tráfico aéreo desde varios países del sur de África por temores a la nueva cepa.

Para determinar con qué variante del SARS-CoV-2 están contagiados los pasajeros que dieron positivo, los expertos del RIVM hicieron un análisis de las muestras y un estudio de la secuencia del virus.

Es la primera vez que se confirma oficialmente la presencia de esta nueva variante en Países Bajos, aunque ya han sido detectados algunos casos en otros países europeos, pero no en un número tan grande como el confirmado hoy por el RIVM en territorio neerlandés.

Ayer el RIVM ya subrayó que “probablemente” haya varios casos de la variante ómicron entre estos viajeros, aunque agregó que había que esperar a más análisis para confirmarlo de forma definitiva.

Un portavoz del RIVM dijo en una explicación a la televisión pública NOS que “en una serie de pruebas rápidas, se encontró una anomalía en la llamada proteína de pico, que indica que se trata de una variante anormal del virus” y esto llevó a “sospechar fuertemente que es ómicron”.

El RIVM publicó ayer sus conclusiones preliminares para instar a los viajeros que hayan regresado de algún país del sur de África desde el pasado lunes a hacerse una prueba, incluso si no presentan síntomas de covid-19, e independientemente de si están o no vacunados.

Las autoridades neerlandesas tratan de localizar a aproximadamente 5.000 pasajeros que llegaron la última semana de Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Zimbabue o Sudáfrica, para someterlos a una prueba.

Además de una prohibición de vuelos, estos países pasaron a ser “clasificados como áreas de muy alto riesgo”, lo que supone “una obligación de cuarentena” y el sometimiento a dos pruebas a los viajeros de estos países, una de ellas debe ser de menos de 24 horas.