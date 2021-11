Oyarzabal: "Todavía no he entendido la jugada del gol"

El colegiado Mateu Lahoz, ante las protestas de los jugadores de la Real Sociedad. EFE / Andreu Dalmau.

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 28 nov (EFE).- El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, afirmó después de la derrota contra el Espanyol en el RCDE Stadium que no había "entendido la jugada del gol" anulado a Isak en el minuto 65.

El futbolista se mostró especialmente contrariado por la decisión de Mateu Lahoz y el VAR. "No sé si en la televisión se habrá visto más claro, pero de verdad que no lo entiendo. Le he preguntado seis veces y me dice que mejora la jugada", comentó.

Oyarzabal reconoció que perder contra el Espanyol les deja "mal cuerpo". "No hemos estado mal y hemos tenido ocasiones, pero en una transición se nos escapa el partido. Nos vamos enfadados", subrayó.

El jugador, por otra parte, apostó por pasar página y seguir trabajando: "Vamos a seguir peleando, hay que saber llevar estos momentos. Intentaremos darle la vuelta a la situación lo más rápidamente posible".