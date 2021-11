Otras siete personas mueren en Venezuela a causa de la covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera inyecta una dosis de la vacuna china Sinopharm en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña R

Caracas, 27 nov (EFE).- En las últimas 24 horas siete personas más fallecieron por la covid-19 en Venezuela, con lo que la cifra total de muertes desde que empezó la pandemia se elevó a 5.131, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

"Lamentablemente, en las últimas horas siete venezolanos fallecieron a causa de la pandemia", dijo la funcionaria en su Twitter, donde detalló que tres de los decesos se registraron en el estado Bolívar, uno en Anzoátegui, uno en Caracas, uno en La Guaira y uno en Mérida.

Por otra parte, la vicepresidenta informó de que también se detectaron 686 nuevos contagios, de los que 685 son de transmisión comunitaria y uno procedente de Panamá.

La entidad con más casos registrados es Falcón con 184, seguido de Miranda con 114, Aragua con 61, Zulia y Guárico con 57 cada uno, Yaracuy y Lara con 44 en cada estado, Delta Amacuro con 28, Caracas con 23, Táchira con 22 y La Guaira con 20.

Las regiones del país con menos contagios fueron Anzoátegui con 14, Trujillo con 7, Portuguesa con 3, Bolívar y Nueva Esparta con 2 cada uno, y Cojedes, Carabobo y Mérida con un caso en cada estado.

Así, Venezuela llega a los 430.046 casos desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Rodríguez especificó que de estos, 417.137 pacientes se han recuperado, lo que equivale al 97 % de la cifra total.

Por otra parte, la vicepresidenta instó a no bajar la guardia ante la llegada de la variante Omicron, de la que no se ha detectado, todavía ningún caso en el país.

"Ante la nueva variante en el mundo del Sars-Cov2 (Omicron), declarada de preocupación por la Organización Mundial de la Salud, reiteramos el llamado al pueblo venezolano a no bajar la guardia, a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y acudir a vacunarse. Cuidémonos todos y todas", solicitó Rodríguez.

El pasado domingo, Venezuela recibió 1.590.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 Abdala.

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba informó un día antes, en su cuenta de Twitter, que con este último cargamento de vacunas, el país caribeño ha recibido hasta la fecha 6.970.000 dosis del fármaco que se fabrica en la isla.

El resto de vacunas, cuyo número total no fue brindado por las autoridades, llegaron de Rusia y China.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló recientemente que Venezuela recibirá hasta final de año 16 millones de dosis de la vacuna Abdala.

Según el Ejecutivo, hasta el pasado lunes, se había vacunado el 76 % de la población, aunque no detalló si el dato corresponde a inoculados con una sola dosis o con la pauta completa, es decir, dos inyecciones.