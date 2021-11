Mexicano Darío Castro se recupera y gana Maratón en casa

CIUDAD DE MÉXICO, 28 nov (Reuters) -El mexicano Darío Castro se recuperó de una molestia en el muslo derecho para ganar el domingo el Maratón de la Ciudad de México con un tiempo de 2:14:51 horas, solo un segundo adelante de su compatriota Eloy Sánchez.

El keniano Rodgers Ondati finalizó en tercer lugar con un tiempo de 2:17:31 horas.

"En el kilómetro 35 tuve un problema con un tirón, venía concentrado y de repente sentí el tirón, pero no perdí la fe y seguí corriendo hasta llegar, gracias a Dios terminamos. He trabajado para lograr muchas cosas y ganar en casa me pone muy contento", dijo Castro.

Los atletas mexicanos tomaron la punta desde el inicio de la prueba, pero en el kilómetro 35 Castro perdió el paso al sentir una molestia en el muslo derecho y quedó rezagado en el segundo lugar.

Sin embargo, se recuperó y un kilómetro después se emparejó con Sánchez. Ambos recorrieron juntos el resto de la competencia hasta el final donde tenían la intención de cruzar al mismo tiempo la meta.

Pero el pie derecho de Castro cruzó primero la meta y pisó el tapete electrónico, por lo que se erigió como el ganador de la prueba.

"Planear nuevos objetivos con mi entrenador y buscar un maratón más rápido que es lo que nos va a dar para eventos internacionales. El objetivo y el sueño de cada atleta es llegar a unos Juegos Olímpicos", agregó Castro, de 32 años.

Desde 2009 un atleta local no ganaba el Maratón de la Ciudad de México cuando Edilberto Méndez lo logró.

En tanto, la prueba femenina fue dominada ampliamente por la keniana Lucy Cheruiyon, quien tomó el liderato desde el inicio y finalizó con un tiempo récord de 2:27:22 horas, superando la marca que había impuesto en 2019 su compatriota Vivian Kiplagat de 2:33:28 horas.

La etiopí Amare Shewarge, quien ganó la prueba en 2014 y 2015, fue segunda con un tiempo de 2:37:03 horas, mientras que la keniana Leah Jebiwot finalizó en tercer lugar (2:40:34).

La edición del 2020 del Maratón de la Ciudad de México se canceló debido a la pandemia de COVID-19.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)