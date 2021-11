Medvedev tumba a Carreño y deja el desenlace en manos del dobles

Pablo Carreño, durante el partido ante el ruso Daniil Medvedev este domingo en el Madrid Arena. EFE / Rodrigo Jiménez.

Madrid, 28 nov (EFE).- El número dos del mundo, Daniil Medvedev, no dio opción a la sorpresa y venció en dos sets, por 6-2 y 7-6 (3), a Pablo Carreño para enderezar la situación del cuadro ruso y dejar el desenlace del duelo ante España en manos del dobles.

Carreño, que venció a Medvedev en los pasados Juegos Olímpicos, no pudo repetir el éxito de Tokio ante un tenista superior y prolongar la hazaña que inició Feliciano López, que antes se impuso a Andrey Rublev, en el primer partido, por 2-6, 6-3 y 6-4, para poner en ventaja a España.

Medvedev empezó a todo tren y Carreño no pudo seguir su ritmo. El panorama pareció cambiar en el segundo set. El español ganó los tres primeros juegos, pero el ruso despertó y se apuntó cinco seguidos para dar la vuelta a la situación.

Carreño se aferró a la pista. Espoleado por el público del Madrid Arena, salvó dos puntos de partido, rompió y sobrevivió en el set (5-5), que se resolvió a favor del ruso en el 'tie break' y después de una hora y media.

El vencedor del choque de dobles avanzará a cuartos de final y jugará con Suecia, una de las mejores segundas. La derrotada tendrá que esperar a las matemáticas para saber su futuro.

Feliciano López y Marcel Granollers tendrán que superar a Aslan Karatsev y Andrey Rublev para prolongar la defensa española de la corona de la Copa Davis.