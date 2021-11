La zona euro está en mejor forma para encarar nueva ola del COVID y variante ómicron: Lagarde

MILÁN, 28 nov (Reuters) - La zona euro está mejor preparada para enfrentar el impacto económico de una nueva ola de infecciones por COVID-19 o de la variante ómicron, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Varios países europeos han introducido medidas restrictivas debido a un nuevo aumento de las infecciones por COVID-19. La detección de la cepa ómicron en Sudáfrica fue anunciada esta semana y desde entonces han aparecido casos rápidamente por todo Europa.

"Existe una preocupación obvia por la recuperación económica (de la zona euro) en 2022, pero creo que hemos aprendido mucho. Ahora conocemos a nuestro enemigo y qué medidas tomar. Todos estamos mejor equipados para responder al riesgo de una quinta ola o la variante ómicron", dijo Lagarde a la cadena italiana RAI el domingo.

"La crisis nos enseñó que este virus no conoce fronteras. Por lo tanto, no estaremos protegidos hasta que no estemos todos vacunados", expresó la presidenta del banco central. (Reporte de Gianluca Semeraro. Editado en español por Marion Giraldo)