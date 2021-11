La preocupación por las acciones de Rusia y Bielorrusia centrará la reunión de la OTAN

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Bruselas, 28 nov (EFE).- El aumento de los riesgos por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania y la crisis de migrantes orquestada por Bielorrusia en su frontera con países aliados centrarán la reunión esta semana de los ministros de Exteriores de la OTAN, preocupados por la seguridad en el flanco este de la Alianza.

Los ministros se reunirán en Riga el martes y el miércoles, pero antes el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, ofrecerá una rueda de prensa junto al presidente letón, Egils Levits, después de haber visitado hoy domingo Letonia y Lituania junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo es mostrar apoyo a esos países miembros de la OTAN y la Unión Europea ante el desafío lanzado por el régimen del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, considerado por Stoltenberg una “cínica explotación” de “personas vulnerables” para ejercer presión política.

El asunto también lo abordó esta semana el secretario general con el presidente polaco, Andrej Duda, cuyo país es el más afectado por la presión de los migrantes en la frontera, que según explicó en Bruselas ya no llegan en grandes oleadas sino en grupos pequeños, de noche y armados con equipos militares que a su juicio les facilitan las fuerzas bielorrusas.

En cambio, es la situación en la frontera de Ucrania con Rusia la que más ha elevado el tono en las declaraciones de los aliados.

El viernes, durante una rueda de prensa previa a la reunión ministerial, Stoltenberg alertó de que Rusia continúa concentrando tropas de forma “inusual” en la frontera con Ucrania, por segunda vez este año, y que se trata de un refuerzo militar que “no ha sido provocado y no tiene explicación”.

“Eleva las tensiones y el riesgo de errores de cálculo", advirtió, y afirmó que el refuerzo ruso incluye capacidades pesadas como tanques, artillería, unidades acorazadas, drones y sistemas electrónicos de guerra, además de “fuerzas preparadas para el combate”.

El político noruego ha llamado a Rusia a “mostrar transparencia, reducir las tensiones y desescalar”, pero también ha dejado claro que un nuevo ataque ruso contra Ucrania tendría "costes" y "consecuencias" para Moscú.

"No hay certidumbre sobre las intenciones de Rusia, pero lo que sabemos es que ha concentrado fuerzas cerca de las fronteras de Ucrania y también sabemos que Rusia ha usado antes la fuerza militar contra Ucrania", recordó, en referencia a la anexión de Crimea en 2014, lo que motivó el mayor refuerzo de la Alianza en su flanco este desde el final de la Guerra Fría.

También mencionó que Moscú sigue desestabilizando el Donbás, en el este de Ucrania, y organizando ciberataques y ataques híbridos contra el país.

"Uniendo todo esto, por supuesto, hay razones para estar profundamente preocupado sobre el desarrollo de los acontecimientos que vemos a lo largo de la frontera de Ucrania", recalcó.

En su encuentro del jueves en Bruselas, el presidente polaco llegó a proponer a Stoltenberg "incrementar la disposición de las fuerzas de la OTAN” en el este Europa, así como “considerar incrementar la presencia militar" y "reforzar la patrulla aérea" ante las amenazas en esa zona.

En cualquier caso, Stoltenberg recordó que Ucrania es un socio de la OTAN y no un miembro, por lo que no es posible activar el artículo 5 de defensa colectiva, según el cual un ataque contra un aliado equivale a un ataque contra todos ellos.

En estos momentos la postura de la Alianza hacia Rusia "sigue sin cambios” según confirmó el secretario general, basada en combinar la disuasión y defensa con una apertura al diálogo.

No obstante, lamentó que el Kremlin haya "cortado los lazos diplomáticos con la OTAN” cerrando su misión diplomática ante la Alianza y las oficinas de la organización en Rusia, porque desde su punto de vista “en tiempos como estos el diálogo es más importante que nunca”.

A la cita de Riga están invitados también los ministros de Exteriores de Georgia y Ucrania, “socios altamente valorados que aspiran a ser miembros" y que la OTAN "apoya de manera política y práctica”, según Stoltenberg.