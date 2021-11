La policía gala deplora la falta de colaboración de la británica en el Canal

Migrantes calientan sus manos en un campamento en Calais. EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

París, 28 nov (EFE).- La policía francesa deplora la falta de colaboración de los servicios británicos en la lucha común contra las redes de tráfico de inmigrantes en el Canal de la Mancha, informó este domingo el semanal Le Journal du Dimanche (JDD).

Una nota de la policía gala difundida por ese medio sostiene que los agentes se quejan de que no se les transmiten "informaciones útiles".

Según el dominical, desde el pasado agosto las fuerzas francesas han dejado de recibir los dosieres con las fotografías de las embarcaciones y de los inmigrantes que han cruzado al Reino Unido, destinados a facilitar las investigaciones en Francia.

Las peticiones francesas se quedan sin respuesta y la información facilitada por los franceses "no es tenida necesariamente en cuenta".

En junio, por ejemplo, se informó a Londres de la identidad de dos organizadores de una travesía efectuada por sudaneses en diciembre de 2020. Esos dos hombres acababan de ir de Francia al Reino Unido y no hubo por parte de la policía británica "ni respuesta ni acuse de recibo", añadió JDD.

La publicación de estos reproches coincide con la celebración este domingo en Calais, un punto estratégico en esas travesías, de una reunión intergubernamental centrada en la lucha contra la inmigración clandestina y las redes de traficantes.

El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, ha invitado a sus homólogos de Bélgica, Países Bajos y Alemania, a la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, a la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, y al director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri.

A ese encuentro debía acudir también la titular británica de Interior, Priti Patel, pero las autoridades galas le retiraron la invitación tras una polémica carta del primer ministro, Boris Johnson, en la que este invitaba a Francia a recuperar a los migrantes que consiguieran llegar al Reino Unido.

La reunión, en la alcaldía de la ciudad, está previsto que comience a las 14.45 hora local (13.45 GMT) y que finalice a las 17.30 horas (16.30 GMT), con media hora incluida de declaraciones a la prensa.

Su convocatoria fue motivada por un naufragio el pasado miércoles en el que murieron 27 migrantes.

Aunque la tragedia tuvo lugar en aguas territoriales francesas, desde donde la travesía es más corta, París destaca que la mayoría de quienes se aventuran hacia las costas británicas cruzan la frontera terrestre gala "horas antes" de ese intento, por lo que a su juicio se trata de un problema que necesita un enfoque intergubernamental y europeo.