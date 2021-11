La oposición chilena apoya al izquierdista Boric tras el sí de los democristianos

Fotografía de archivo en la que se registró al candidato presidencia chileno por el Frente Amplio, Gabriel Boric, durante un acto de campaña, en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 28 nov (EFE).- Todos los grandes partidos de la oposición en Chile (centro e izquierda) respaldaron de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de diciembre al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, siendo la última formación en confirmarlo la Democracia Cristiana, que se definió este domingo.

Tras una semana de gran expectación, el partido centrista determinó que apoyará a Boric, el segundo más votado de la primera vuelta del pasado domingo (con un 25,8 % de apoyo), en lugar del ultraderechista José Antonio Kast, que recibió un 27,9 % de las preferencias.

"Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social", aseguró en un comunicado la cúpula de los democristianos, la formación más moderada de la gran coalición de partidos de centro-izquierda (Nuevo Pacto Social).

Su decisión, que no contempla la participación en un eventual Gobierno, llega después de varios días de tensiones en los que varios miembros del grupo anunciaron públicamente su voto a Kast, contradiciendo la postura de la presidenta de la formación, Carmen Frei.

"Estamos en contra de la polarización y Kast es el candidato más extremo. Lo que él busca es el retroceso de todos los avances democráticos a lo que nosotros mismos hemos colaborado", aseguró Yasna Provoste, quien fue la candidata presidencial del bloque en primera vuelta.

Durante la semana, Boric ya había recibido el respaldo de otros grupos históricos como el Partido Socialista (PS) o el Partido por la Democracia (PPD), además del respaldo del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) y de la fundación de la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

En tanto, los cuatro partidos de la coalición que gobierna, Chile Podemos Más, se alinearon para apoyar Kast, después de que su candidato, Sebastián Sichel, se quedara lejos de llegar al balotaje el pasado domingo, con un 12,7 % de apoyo.

Se trata de la primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1990) que los dos candidatos de la segunda vuelta no forman parte de las dos grandes coaliciones tradicionales.

Boric, un diputado que lidera una coalición que incluye al Frente Amplio —una agrupación progresista de menos de 5 años— y al Partido Comunista, tiene un programa que apunta hacia un Estado de bienestar parecido al europeo, con acento feminista y ecologista.

En tanto, Kast defiende el modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar (1973-1990) con un fuerte discurso antiinmigración y conservador en materia de derechos sociales.

Ambos candidatos se disputarán el centro político y a la fracción de votantes de Franco Parisi, un polémico economista liberal que reside en Estados Unidos y que, contra todo pronóstico, se impuso como el tercero más votado en primera vuelta.

Parisi, que no pisó Chile en toda la campaña electoral, aseguró que realizará una consulta virtual para definir su candidato en segunda vuelta y este domingo solicitó a sus militantes que no difundan su intención de voto.

El elegido el próximo 19 de diciembre sucederá al conservador Sebastián Piñera y tomará posesión en marzo de 2022. EFE

