La diáspora hondureña en EE.UU. califica de "farsa" el voto en el extranjero

Fotografía de archivo, tomada el pasado 5 de febrero, en la que se registró al presidente de la Fundación 15 de Septiembre, el hondureño Juan Flores (i), quien señaló a Efe en Mimai (EE.UU.) que "hoy se consumó la farsa del voto en el extranjero", "hoy se consumó el plan de negar el derecho universal de elegir a los representantes de nuestro país". EFE/Ana Mengotti

Miami, 28 nov (EFE).- Miembros de la diáspora hondureña en Estados Unidos calificaron de "farsa" el proceso del voto en el extranjero, lo que ocasionó una muy baja participación de votantes en la jornada de este domingo, en el que el país centroamericano celebró elecciones generales.

"Hoy se consumó la farsa del voto en el extranjero", "hoy se consumó el plan de negar el derecho universal de elegir a los representantes de nuestro país", señaló a Efe Juan Flores, el presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

El inmigrante denunció que, tal como habían alertado en días pasados, la gran mayoría de los más de dos millones de hondureños que residen en Estados Unidos no lograron tramitar el nuevo documento de identificación nacional (DNI) que les permite votar por fallas que, dijo, son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Flores señaló que ese ente, así como el Registro Nacional de Personas (RNP), no actuaron a tiempo para procesar y entregar los nuevos documentos de identidad, para lo que finalmente el votante tuvo un corto plazo.

A causa de ello, solo 1.090 personas lograron obtener su DNI, en lo que ha sido un proceso "improvisado" que ha ocasionado que, por ejemplo, en el sitio de votación levantado en Seattle, en el estado de Washington, solo haya votado una persona, aseveró el dirigente.

En el centro de votación en Miami, que abarca la jurisdicción de Florida, pasado el mediodía sólo votaron 39 personas, según Flores.

Añadió que los centros de votación en las ciudades californianas de Los Ángeles y San Francisco, así como las tejanas Dallas y McAllen, y en Boston (Massachussetts) no se pudieron abrir por falta de personal de los consulados.

"Hasta ayer en la noche no se conocía de forma oficial dónde iban a ser los lugares de votación", agregó el directivo, quien tampoco pudo votar.

Reclamó que el CNE debe rendir cuentas de la gestión y del dinero presupuestado para poner en marcha los 14 centros de votación en Estados Unidos.

Sobre las declaraciones de la vicecanciller hondureña Nelly Jeréz, que este domingo responsabilizó a la diáspora hondureña sobre su baja participación en el proceso electoral de hoy, Flores dijo que es casi como "un tiro de gracia".

"Es una cachetada, una ofensa a los hondureños que vivimos en el extranjero", señaló Flores, quien recordó que según proyecciones del Banco Central de Honduras al cierre de este año el país centroamericano recibirá unos 7.500 millones de dólares en remesas.

En Honduras, más de 5 millones de personas estaban llamadas este domingo a elegir a su presidente, tres designados presidenciales vicepresidentes, además de 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.