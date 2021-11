Honduras.- La candidata a la Presidencia Xiomara Castro vota en las elecciones para "sacar a Honduras de la dictadura"

20-10-2013 Xiomara Castro, candidata a la Presidencia de Honduras POLITICA HONDURAS CENTROAMÉRICA XIOMARACASTROZ



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La candidata presidencial de Partido Libertad y Refundación (de Honduras, Xiomara Castro, ha depositado su voto en las elecciones generales de este domingo con un llamamiento a la población para "sacar al país de la dictadura", en alusión al Partido Nacional.



"Invito al pueblo a hacer un cambio en nuestro país. Este es el momento de sacar a esta dictadura, es ahora o nunca", ha declarado Castro desde el colegio electoral donde votó, en el municipio de Catacamas.



"Esta es la oportunidad que tenemos de hacer un cambio de verdad, ese cambio lo representa esta mujer. Tengamos paz y no hagamos caso de provocaciones, entendemos que hay desesperación, pero el pueblo debe salir con calma y confiados que las instituciones harán sus papel para que este proceso se lleve a cabo de manera segura", ha añadido en declaraciones recogidas por 'La Prensa'.



"No nos quedemos en casa. El pueblo no tendrá otra oportunidad, vamos a instalar un gobierno de reconciliación, nuestra sociedad no puede seguir dividida. Necesitamos un gobierno de integración nacional, llegar a un acuerdo con todos los sectores y juntos buscar soluciones de todos los problemas que enfrenta el país", ha manifestado.



Castro fue la primera dama de Honduras entre 2006 y 2009, con la Presidencia de su marido Manuel Zelaya, a quien un golpe de Estado apartó al poder, pero cuya influencia ha perdurado durante los años, lo que podría significar un retorno de sus políticos más de diez años después. Al frente de una coalición de izquierdas, lidera los sondeos con un 38 por ciento frente al oficialista Nasry Asfura.



Castro votó al mismo tiempo que su aliado y excandidato presidencial hondureño Salvador Nasralla quien, desde Tegucigalpa, aprovechó para denunciar una caída en la web del Consejo Nacional Electoral, fallo que consideró intencionado y propiciado por el oficialismo.



"Está caída desde temprano la página del CNE, la gente intenta entrar para saber dónde votar y los del (gobernante) Partido Nacional los mandan a otros lados. Hay una trampa, esperemos que se restituya", ha avisado Nasralla, quien perdió las presidenciales de 2017 ante el actual mandatario Juan Orlando Hernández por un presunto fraude electoral.