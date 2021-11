Honduras.- El CNE de Honduras valora la alta participación en la jornada electoral

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La magistrada del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), Ana Paola Hall, ha destacado la alta afluencia de votantes y la tranquilidad con que transcurren las elecciones generales que se celebran este domingo, aunque ha reconocido que los colegios electorales podrían retrasar su cierre hasta una hora para facilitar la participación de las personas que estén guardando cola.



"Hay una afluencia importante de votantes, lo cual nos satisface mucho. Me congratula saber que hay interés en votar. El proceso se puede extender una hora más, y a las 8.00 de la noche (3.00, hora peninsular española) estaremos dando el primer parte preliminar", ha explicado Hall tras acudir a votar.



Hall ha subrayado que el proceso marcha con normalidad, de manera pacífica y sin grandes incidentes, y ha recalcado que los únicos resultados oficiales son los que dará el CNE.



"Boca de urna y demás ejercicios no son oficiales. No se cree expectativas en la ciudadanía. Necesitamos un proceso en paz", ha señalado Hall.



Casi 5,2 millones de hondureños están llamados a votar este domingo para elegir al presidente de la República, tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 298 alcaldes.