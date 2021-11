Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Está sorprendiendo la capacidad de meter goles de Vinicius"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la "capacidad de meter goles" de Vinicius le está "sorprendiendo", después de que el brasileño volviera a ser decisivo este domingo con el tanto de la victoria sobre el Sevilla (2-1).



"Un gol extraordinario de un jugador que tiene algo especial en su físico. Lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol", dijo el italiano en rueda de prensa, al ser preguntado por el protagonista de la noche, un 'Vini' que dio el triunfo a los blancos en el minuto 87.



El preparador destacó la mejora de su delantero de cara al gol. "Su calidad individual no es una sorpresa, sabía que en el regate y la rapidez es muy fuerte, lo que está sorprendiendo es la capacidad de meter goles que no tenía en el pasado. Ha mostrado una nueva calidad, ha sido el jugador más importante, dando otro paso para ser uno de los mejores del mundo", apuntó.



Además, Ancelotti reconoció que el partido fue de los exigentes por la calidad del Sevilla, pero no tanto como para merecer la victoria los andaluces como dijo Julen Lopetegui. "Hemos jugado contra un rival muy fuerte, sobre todo en la primera parte mostró todas sus calidades. Nos ha costado más presionar arriba, nos hemos desequilibrado un poco, concedido alguna oportunidad", dijo.



"Cuando empatamos, hemos defendido mejor y controlado el partido. Yo creo que el empate era más justo, el Madrid no merecía perder. Hemos terminado bien el partido, los que han entrado han puesto mucha energía en el campo y ha sido importante para el control", terminó.