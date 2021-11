Filipe Luis felicitó al Palmeiras como "justo campeón" de la Libertadores

Gabriel Menino (d) de Palmeiras celebra hoy la victoria y la obtención de la Copa Libertadores, mientras jugadores de Flamengo se lamentan, tras la final en el Estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 27 nov (EFE).- El defensa del brasileño Flamengo Filipe Luis felicitó este sábado al Palmeiras por la "gran temporada" que hizo y destacó que fue un "justo campeón" de la Copa Libertadores.

El lateral con pasado en el Atlético de Madrid habló con la prensa finalizado el encuentro, que se saldó con victoria por 2-1 en favor de los dirigidos por el portugués Abel Ferreira.

"No fue posible para nosotros. Felicitaciones a Palmeiras por la gran temporada. Fue un justo campeón. También hay que reconocer el mérito que nuestro equipo tuvo para llegar hasta aquí. No es fácil", apuntó.

De acuerdo con esto, indicó que caer en una final "no vale para nada", aunque remarcó el hecho de haber avanzado hasta esa instancia.

Por otra parte, Filipe Luis opinó sobre el error de Andreas Pereira que se convirtió en el segundo tanto del Palmeiras y puntualizó que el exfutbolista del Manchester United "lo podrá superar" porque es joven y tiene "mucho talento".

"El partido fue muy bueno, se resolvió en detalles, pese a que dominamos. Con el error que propició el segundo gol la moneda cayó del lado de ellos y son merecedores campeones", concluyó.

Por su parte, su compañero Giorgian de Arracaeta dijo que "hay que seguir trabajando" después de no haber logrado el triunfo en la final.

"Jugar en Uruguay fue especial por la cercanía de los amigos. Esperamos que la próxima final sea diferente y salgamos victoriosos", comentó el centrocampista uruguayo del Flamengo.

Este sábado, el Palmeiras ganó la Copa Libertadores por tercera vez en su historia luego de vencer al Flamengo por 2-1 con anotaciones de Raphael Veiga y Deyverson.