Falcao, duda para la Copa del Rey

Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE / Mariscal.

Madrid, 28 nov (EFE).- El delantero colombiano Radamel Falcao, que se resintió en la previa del último partido de unas molestias en el aductor mayor del muslo derecho, es sería duda para el partido de la primera ronda de la Copa del Rey el próximo jueves frente al Guijuelo, de la Tercera RFEF.

Falcao se lesionó el 6 de noviembre, durante el partido frente al Real Madrid, al sufrir una rotura en el aductor mayor del muslo derecho. Con un plan específico de recuperación se recuperó en tiempo récord y entró en la convocatoria para medirse al Mallorca el pasado día 22 aunque se quedó en el banquillo y no jugó.

Frente al Valencia, esta última jornada, todo apuntaba que volvería a jugar pero unas molestias le impidieron reaparecer.

"Falcao ha entrenado bien pero ayer (por el viernes) sintió que no iba del todo bien. Ha querido viajar pero no había sentido de arriesgar. Que él marque cuando podemos contar con él aunque iba evolucionando bien pero está en los plazos previstos", dijo Iraola, al término del partido frente al Valencia.

Las molestias que arrastra Falcao le hacen ser duda para medirse al Guijuelo, ante el que no parece que Iraola quiera arriesgar con el colombiano, sobre todo teniendo otro partido importante tres días después frente al Espanyol en Liga.

En la misma situación está el delantero francés Randy Nteka, que se encuentra en la última fase de recuperación de un esguince y se perdió los dos últimos partidos.

Para el desplazamiento a Guijuelo, municipio de la provincia de Salamanca situado a 210 kilómetros al oeste de Madrid y del barrio de Vallecas, lo más probable es que Iraola apueste por Sergi Guardiola, titular los dos últimos partidos, y el joven canterano Sergio Moreno, sin minutos aún en lo que va de temporada.