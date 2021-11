El Salt Lake, con el ecuatoriano Julio, avanza a la final de la conferencia oeste de la MLS

Fotografía de archivo en la que se registro al ecuatoriano Anderson Julio, al celebrar un gol con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y actual delantero del Real Salt Lake de la MLS, quien anotó el gol del empate en la remontada a domicilio equipo 1-2 frente al Sporting Kansas City y acceder a la final de su conferencia. EFE/José Jácome

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El Real Salt Lake, que tuvo como uno de sus protagonistas al ecuatoriano Anderson Julio, venció este domingo como visitante por 1-2 al Sporting Kansas City para avanzar a la final de la conferencia oeste de la MLS estadounidense.

Kansas City se adelantó en el marcador con un penalti convertido por el escocés Johnny Russell, pero desde el banquillo vino Julio para empatar el juego y después Bobby Wood lo definió en el último minuto para mandar a la final del oeste al Salt Lake en la que enfrentará al Portland Timbers.

El Real Salt Lake inició el partido con dominio, pero fue el Sporting Kansas City el que disparó primero al arco con un tiro libre del mexicano Alan Pulido que atajó su compatriota David Ochoa.

Kansas City tomó el protagonismo del encuentro cuando Aaron Herrera le cometió un penalti al israelí Gadi Kinda que Johnny Russell convirtió en el 1-0.

La segunda mitad se inició con un cabezazo del español Andreu Fontàs que atajó David Ochoa, la única jugada de peligro para un Kansas City que perdió el control del balón.

Gran parte de la razón por la que Salt Lake tomó el dominio del juego fue porque el entrenador argentino Pablo Mastroeni mandó al campo al iraquí Justin Meram y a Anderson Julio, quien no se cansó de generar peligro por la banda derecha.

Tras varias aproximaciones al área de Julio por derecha, el ecuatoriano marcó el empate en el 71 al rematar con un cabezazo un pase de Andrew Brody Meram que confirmó su buen momento con un desborde por izquierda y un servicio al área para que Bobby Wood le cruzara al arquero Tim Melia y concretara el 1-2 al 90.

Más tarde, se inaugurarán las semifinales del este con la visita del Nashville al Philadelphia Union y el martes saldrá el otro finalista de la conferencia cuando el New England Revolution sea anfitrión del New York City FC.

Las semifinales comenzaron el jueves con el triunfo de Timbers Portland por 0-1 sobre Rapids de Colorado para convertirse en los primeros finalistas del oeste.