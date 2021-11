El mundo de la cultura y la política despide a la española Almudena Grandes

El director, productor y presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso asiste este domingo a la capilla ardiente de la escritora Almudena Grandes instalada en el Tanatorio La Paz de Tres Cantos. EFE/Luca Piergiovanni

Madrid, 28 nov (EFE).- El mundo de la cultura y de la política despidió este domingo a la española Almudena Grandes, recordada como "la escritora de la memoria", que "puso voz a los olvidados y los humildes" y que hizo de España un "país mejor".

Esos fueron algunos de los comentarios de actores, escritores, directores y políticos que acudieron al velatorio en Alcobendas, cerca de Madrid, para acompañar a familiares y amigos en el adiós a una de las figuras más relevantes de la literatura española de las últimas décadas.

Una mujer "claramente comprometida con la palabra, con nuestra memoria colectiva y con su país, porque desde su dimensión y aportación intelectual ha hecho a nuestro país un país mejor", subrayó el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, uno de los primeros en acudir a "rendir tributo" a Almudena Grandes, que falleció este sábado en su domicilio de Madrid a los 61 años a consecuencia de un cáncer que le detectaron en septiembre del año pasado.

CULTURA Y POLÍTICA

Varios ministros del Gobierno español acudieron también al tanatorio, entre otros políticos como el expresidente del Gobierno español Jose Luis Rodríguez Zapatero, con elogios a su compromiso con el feminismo y a su talla intelectual, social y política.

El presidente de la Academia de Cine de España, Mariano Barroso, señaló que "ella nos ha enseñado a recordar, nos ha enseñado la importancia de la memoria y así la vamos a recordar siempre, y como ella quería: alegre".

Grandes era patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, pues también fue guionista de libretos que adaptaban su obra a la gran pantalla, como "Las edades de Lulú", e incluso tuvo algún papel en películas como "A contratiempo".

El escritor y periodista Juan Cruz describió gráficamente el impacto de su muerte en España: "Es como si hubiera llovido piedras ayer sobre la historia reciente de la literatura".

Aquellos visiblemente más afectados eran los más cercanos, su grupo de amigos, quienes prefirieron no hacer declaraciones, como los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel.

Tampoco los directores de cine Montxo Armendariz y Fernando Leon de Aranoa. Otros, como el músico Joaquín Sabina, estuvieron horas junto a la familia y en particular junto al escritor Luis García Montero, su marido.

Montero, director del Instituto Cervantes, dedicó uno de sus poemas a su esposa fallecida, en el que la despidió con un "hasta siempre Almudena" y versos como "todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte".

Por el tanatorio se vieron bufandas del Atlético de Madrid, el club de fútbol de sus amores, que colgó una foto en redes sociales de Almudena Grandes con la camiseta del equipo.

OTROS HOMENAJES

En la localidad de Rota, en el sur de España, donde la autora tenía una casa, hubo un homenaje en la avenida que lleva su nombre, con una ofrenda floral en un monolito decidado a Almudena Grandes.

Homenaje que también espera hacerle Madrid, en cuyo Ayuntamiento han surgido iniciativas para que sea nombrada hija predilecta de la ciudad y tenga una calle, plaza o biblioteca en su honor.

El diario español El País publica un artículo de la escritoria, que con el título "Unos ojos tristes" se convierte "en la última entrega" de su columna quincenal en este periódico, en el que dejó escritas frases como: “Cada vida es una consecuencia del lugar en el que se han barajado las historias generacionales y las fugas de los destinos”.

Grandes tenía avanzada una novela, que hubiera sido la sexta entrega de los "Episodios de una guerra interminable", una serie de obras independientes entre sí pero con el hilo conductor de la resistencia frente a la dictadura tras la Guerra Civil española.

Nacida en Madrid en 1960, es reconocida como una de las narradoras españolas más consolidadas y con mayor proyección internacional de las últimas generaciones, con numerosos galardones en España y otros países, como el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska de Cuidad de México en 2011 por "Inés y la alegría", primer título de esa serie.

Su primer gran éxito fue "Las edades de Lulú" en 1989, XI Premio La Sonrisa Vertical de novela erótica, traducida a más de veinte idiomas, mientras que con "Malena es un nombre de tango" llegó en 1994 su consagración, con otro de sus títulos llevados al cine.

Colaboradora habitual en periódicos y otros medios de comunicación, anunció el pasado 10 de octubre en su columna de El País que padecía cáncer.