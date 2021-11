El hondureño Daniel Martínez, o la satisfacción de un bronce que vale oro

Daniel Martínez (i) de Honduras y José Luis Olmo (d) de Puerto Rico compiten en Taekwondo durante los Juegos Panamericanos Junior, hoy, en el coliseo Miguel Calero en Cali (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Cali (Colombia), 27 nov (EFE).- Con la mano izquierda cubierta por el hielo debido a una tendinitis, pero con la alegría por dar a Honduras la primera medalla en los Juegos Panamericanos Junior, Daniel Martínez Pavón cree que su bronce en taekwondo vale oro.

"La experiencia me ha encantado mucho. Sabemos que para cada participación tenemos una mezcla de sentimientos, pero nos habíamos decidido a alcanzar algo y, gracias a Dios, lo hemos logrado", dijo a Efe el joven de 18 años.

Minutos antes había derrotado en un fiero combate al puertorriqueño José Luis Olmo por 14-17. El deseo inquebrantable de regresar con una medalla le ayudó a superar el dolor que le acompaña desde el mismo comienzo de la competición.

El fogueo en la ciudad colombiana de Cali ha sido importante para ls aspiraciones de Marínez, que ganó la medalla de oro panamericana a nivel cadetes (69 kilogramos) y es campeón centroamericano y hondureño.

"Practico el taekwondo desde los cuatro años y ha sido bonito y difícil a la vez, pero al final logros como estos son los que hacen valer la pena a cada día de entrenamiento", declaró.

"A veces quienes asumimos el deporte así tenemos que llevar una doble vida, estudio, deporte, a veces trabajo y es algo que admiro pero cuando uno tiene un sueño hay que hacerlo todo para lograrlo", manifestó.

Martínez Pavón padece la tendinitis desde el primer combate de estos juegos.

"Son gajes del oficio. Al final sabemos que es un deporte de contacto y creo que por eso pueden pasar los mayores nervios, porque puede pasar de todo, desde algo ligero hasta algo grave", explicó.

"Como hondureño siento gran emoción por obtener esta primera medalla en los Juegos Panamericanos Junior y me siento muy orgulloso y agradecido por el apoyo y la fe que me ha tenido mi entrenador, concluyó.