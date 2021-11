El etíope Derseh gana a los favoritos en el maratón de San Sebastián

El corredor etíope Kindie Derseh, se ha proclamado vencedor este domingo de la Zurich Maratón de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián, 28 nov (EFE).- El etíope Kindie Derseh, quien ya había advertido de su nivel en medios maratones, se doctoró en los 42,195 kilómetros, rompió los pronósticos y acabó con 5 años de dominio keniano en el maratón de San Sebastián, mientras que en mujeres Meseret Gebre se unió a la fiesta etíope para ganar también en solitario .

Los favoritos, todos africanos, marcaron un ritmo de salida rápido, movidos por la primera liebre de la organización, el sudafricano Mohamed Ali, y enseguida se formó un grupo selectivo en el que transitaban, bajo la lluvia y el frío en una complicada jornada meteorológica en San Sebastián, todos los atletas predestinados a luchar por el triunfo.

El eritreo Delmicael, el gran favorito, iba cómodo junto a sus compañeros de viaje, el keniata Kipchumba y los etíopes Derseh y Degefa, con un buen tiempo a los 10 kilómetros, por debajo de 32 minutos.

El récord del gran Timothy Cherigat de hace casi 20 años (2:09.4 horas) era evidente que con la pesadez del asfalto encharcado no iba a correr peligro alguno, sobre todo porque ningunos de los atletas participantes llegaban a esa marca a nivel personal pero el maratón iba más rápida de lo que se preveía.

Kipchuma, otro de los talentos fichados por la organización, iba también muy fino en el primer tramo de prueba pero, no se le esperaba para la batalla final por lo que el trío que podría acariciar podio parecía en principio definido ya que Martin Masau, otra de las liebres que iba en el grupeto, debería de caer de maduro según avanzaban los kilómetros.

Gómez de Arriba, que competía en categoría de veteranos de más de 40 años, sorprendió al colarse como primer español a casi cinco minutos de los africanos en el ecuador de la maratón y unos segundos detrás de él ya estaban las 2 etíopes favoritas en la carrera de mujeres, Gebrer y Senbeta.

La mitad de prueba hizo mella sobre los corredores africanos, el grupo transitaba a 1:03.17 y el ritmo iba a la baja según se complicaba las circunstancias ambientales, razón de más para que no atacara nadie y se mantuvieron el bloque hasta la parte decisiva.

Así fue también en el kilómetro 30 al que técnicamente llegó unido el mismo grupo, aunque Kipchumba daba alguna muestra de agotamiento y a pesarle los kilómetros, por lo que seguía a sus compañeros a unos metros de distancia.

Su compatriota Dershe, sin embargo ofreció una solvencia inesperada, empezó a descolgar a todos sus acompañantes de forma que afrontó en solitario los últimos kilómetros y a falta de 2 para el final, el gran favorito Weldemicael estaba ya a más de 1 minuto y se dejó ir porque la segunda plaza la tenía más que garantizada.

Elmaratón femenino cumplió los pronósticos previstos de forma más clara, fue desde el inicio un duelo entre las etíopes Meseret Gebre y Zinak Senbeta, que marcaron un ritmo que ninguna otra contrincante podría seguir y buenos registros, con la media carrera en 1:09.40.

Gebre no quería acompañantes y trató de escaparse de su compatriota en un par de ocasiones hasta que lo logró en los kilómetros finales para buscar en solitario la meta de Anoeta y suceder en el palmarés de la prueba a la portuguesa Susana Cunha, ganadora en la última edición prepandemia de 2019. La guipuzcoana Naroa Sagarna sería la primera española en cruzar la meta media hora después.

Clasificación Maratón San Sebastián

Hombres

1.- Kindie Derseh (Eti.) 2: 12. 11 horas

2.- Kibraon Weldemicael (Eri.) a 1: 33 minutos

3.- Yohannese Degefa (Eti.) a 4: 43 minutos

4.- Daniel Kipchumba (Ken.) a 5:58 minutos

5.- José Antonio Gómez Arriba (Esp.) a 15: 13 minutos

Mujeres

1.- Meseret Gebre (Eti.) 2: 27. 33 horas

2.- Zinah Senbeta (Eti.) a 2: 53 minutos

3.- Naroa Sagarna (Esp.) a 28: 13 minutos.-