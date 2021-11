El City sobrevive en la nieve

EFE/EPA/TIM KEETON

Londres, 28 nov (EFE).- El City consiguió este domingo una victoria de mucho mérito ante el West Ham United (2-1) en un duelo marcado por la gran nevada que cayó en Mánchester y que retrasó el inicio de la segunda parte (2-1).

Después de que se tuviera que suspender el partido entre el Burnley y el Tottenham por la intensa nevada en Turf Moor, lo que pasó en el Etihad Stadium no se quedó muy atrás y obligó a Manchester City y West Ham a jugar sobre un manto blanco y a temer por la continuidad del encuentro después de que el inicio de la segunda parte se retrasara durante varios minutos.

Pese a las dificultades meteorológicas, los 'Sky Blues' supieron lidiar con ellas y llegar con relativa facilidad a la meta de Lukasz Fabianski. Un magistral Riyad Mahrez lideró las operaciones de los de Pep Guardiola y marcó pasado el cuarto de hora, pero su tanto fue revisado por el VAR y anulado por fuera de juego.

Esto no desanimó al City, que ganó en el mismo escenario al Paris Saint Germain hace cuatro días, e Ilkay Gündogan, que hacía más de un mes que no marcaba con los 'citizens', actuó como puro 'nueve' para empujar un rechace tras un tiro de Mahrez en el área pequeña.

Los de Guardiola intentaron sentenciar el partido para no llevarse una sorpresa contra un West Ham que hace dos jornadas venció al Liverpool, pero tuvieron que esperar hasta el tiempo añadido para hacer el segundo tanto por medio de Fernandinho. Ya sin tiempo para más, Manuel Lanzini recortó distancias sobre la bocina.

El triunfo devuelve al City a la segunda posición de la liga, empatado a 29 puntos con el Chelsea, que aún tiene que jugar, y por delante del Liverpool, que el sábado goleó al Southampton (4-0).