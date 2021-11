El autoritarismo frena el desarrollo de los países, dice periodista mexicano

Los periodistas mexicanos Sergio Sarmiento (i) y Leonardo Curzio (d) participan en la presentación del libro "Ideas Sobre la Libertad que Cambian al Mundo", del empresario Ricardo Salinas Pliego, hoy, durante el primer día de actividades de la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en Jalisco (México). El apego a las libertades individuales genera prosperidad en el país más que los regímenes autoritarios, ya que permite la generación del conocimiento, de la ciencia y tecnología, afirmó este sábado el periodista mexicano Sergio Sarmiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que inició este sábado. EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- El apego a las libertades individuales genera prosperidad en el país más que los regímenes autoritarios, ya que permite la generación del conocimiento, de la ciencia y tecnología, afirmó este sábado el periodista mexicano Sergio Sarmiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que empezó hoy.

Durante la presentación del libro "Ideas sobre la libertad que cambian al mundo" de autoría del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien no estuvo presente, el periodista aseguró que el autoritarismo no ayuda al progreso de un país.

"La libertad es pragmáticamente eficiente para construir prosperidad, construye más prosperidad que el autoritarismo, pero no solo por eso vamos a defenderla, sino que vamos a defender la libertad porque los seres humanos la necesitan para defender la dignidad humana", dijo.

Señaló que para ser un liberal en la época actual es necesario defender las libertades económicas, políticas y personales a tiempo completo y criticó a los políticos que defienden este precepto pero buscan cortar las garantías individuales.

"Muchos de los políticos que se dicen liberales inmediatamente después de que dicen que defienden la libertad nos empiezan a exigir que el Estado regule las sustancias que tome el individuo, la economía y tome las decisiones fundamentales de los individuos, dónde puede vivir y a quien le puede hacer el amor y eso es inaceptable", expresó.

El libro "Ideas sobre la libertad que cambian al mundo" compila diversos ensayos escritos por el empresario Salinas Pliego acerca de la democracia, la economía y la libertad de expresión con un prólogo del Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa.

Sarmiento calificó a Salinas Pliego como "un empresario liberal que no tiene miedo a decir lo que piensa" incluso si esto le causa problemas con el poder político.

El periodista aseguró que una de las tesis del empresario es que el apego a las libertades puede hacer al país más próspero pues permite la generación del conocimiento, de la ciencia y la tecnología.

La FIL se desarrolla del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países, con la participación de más de 3.000 mil profesionales y 255 expositores de 27 países con una oferta editorial de 240.000 títulos en 10.000 metros cuadrados de exposición.