El Atlético repite once, con Suárez y Griezmann arriba; el Cádiz, con Lozano

Antoine Griezmann (c) y Luis Suárez, ataque titular ante el Cádiz, en una fotografía de archivo.- EFE/Rodrigo Jiménez

Cádiz, 28 nov (EFE).- El Atlético de Madrid repite ante el Cádiz el once de su última derrota en la Liga de Campeones contra el Milan, con el uruguayo Luis Suárez y el francés Antoine Griezmann arriba, mientras que los locales salen con el hondureño Choco Lozano por Álvaro Negredo.

Luis Suárez no fue titular en la pasada jornada de Liga ante Osasuna, en un partido en el que le sustituyó el argentino Ángel Correa, al igual que su compatriota Rodrigo De Paul y el uruguayo José María Giménez, titulares ante el Milan y que se mantienen en el once del argentino Diego Pablo Simeone, que jugará con tres centrales.

En el Cádiz, el danés Jens Jonsson sustituye en el centro del campo al chileno Tomás Alarcón, que está lesionado, y en punta el hondureño Anthony 'Choco' Lozano entra en lugar de Negredo.

El Cádiz sale con Ledesma; Carcelén, Haroyan, Cala, Espino; Salvi, Jonsson, Álex Fernández, Perea; Sobrino y Lozano.

El Atlético de Madrid juega de inicio con Oblak; Giménez, Savic, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Lemar; Griezmann, Suárez y Carrasco.