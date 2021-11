Ecuador.- La CONAIE no volverá a reunirse con el Gobierno ecuatoriano si no ve resultados

Se declaran en "asambleas territoriales" para convocar una "medida de hecho" de forma "indefinida" desde enero de 2022



La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha asegurado que no volverá a reunirse con el Gobierno del presidente Guillermo Lasso hasta que no vea resultados de los encuentros previos para debatir sobre el precio de los combustibles.



"Ante la falta de una respuesta, ratificamos la propuesta emitida al Gobierno y declaramos: No retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados", ha trasladado el líder de la organización, Leónidas Iza, recoge 'El Comercio'.



La CONAIE ha celebrado este sábado un Consejo Ampliado en la Amazonía para evaluar el acercamiento con el Gobierno después de haber mantenido conversaciones con representantes de Lasso el pasado 4 de octubre y el 10 de diciembre, tras las cuales, denuncian, aún no han recibido respuesta.



Así, la organización ha declarado en asamblea permanente en cada territorio para convocar a una medida indefinida, si bien Iza no ha especificado la fecha en la que esta se llevará a cabo, a apuntado al mes de enero.



"La CONAIE, frente a la falta de una respuesta y voluntad política del Gobierno nacional para establecer este proceso de diálogo real (...) nos declaramos desde el día de hoy en asambleas territoriales (...) para convocar a una medida de hecho de manera indefinida desde enero de 2022", ha señalado Iza.



Según Iza, este jueves venció el plazo de quince días que habían solicitado las autoridades para dar una respuesta a las peticiones de la CONAIE. Además del precio de los combustibles, sus demandas también incluyen los precios de sustentación en el campo, créditos e intereses, derechos laborales, derechos colectivos y políticas extractivas.



En los últimos meses los indígenas y la Administración han mantenido diversos encuentros en vistas a llegar a acuerdos respecto a los reclamos de los primeros. El último tuvo lugar hace un par de semanas, un encuentro que concluyó sin acuerdos pero en el que se avanzó en puntos relacionados con el pago de créditos productivos o el control de precios de insumos agrícolas.



El primer encuentro celebrado a principios de octubre también acabó sin acuerdos, principalmente sobre el tema del combustible, ante lo que las organizaciones indígenas han llevado a cabo manifestaciones y bloqueos.