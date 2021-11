Carlos Sainz: "Tengo un plan para intentar ganar el Dakar".

Carlos Sainz protagoniza una exhibición con algunos de los coches más icónicos del automovilismo, este domingo, en el Paseo de Recoletos de Madrid. EFE/Fernando Villar

Madrid, 28 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz aseguró este domingo tener "un plan" para tratar de ganar el Dakar 2022 a los mandos del Audi RS Q e-tron, un vehículo de propulsión enteramente eléctrica.

"Sin un plan es difícil conseguir objetivos. Tengo un plan para intentar ganar el Dakar", aseguró el español durante la presentación de su serie documental llamada 'Carlos Sainz: Vivir para competir'.

El tres veces campeón del Dakar destacó el reto que supone afrontar una prueba tan dura a los mandos de un modelo de vanguardia. "Este coche es un reto complicado, ya lo era cuando me lo explicaron, ahora que lo he vivido y visto, es mucho más difícil de lo que pensaba", afirmó.

Sainz destacó como punto clave el primer tramo de la prueba para determinar las posibilidades que ofrece el coche de cara a reconquistar el título logrado en 2020. La fábrica alemana de los cuatro aros hace su debut sobre la arena de Arabia Saudí. Audi ha puesto toda la carne en el asador con el RS Q e-tron, un prototipo eléctrico construido en tiempo récord.

"Todavía no hemos competido con él. Esperemos tres semanas para el primer tramo, que será la primera prueba de contacto para saber dónde estamos con respecto a los demás", afirmó el madrileño.

Sainz presentó ante el público de Madrid el ansiado Audi RS Q e-tron. Hasta ahora no se lo había visto en acción. El evento sirvió también como homenaje a su carrera deportiva. El público de Cibeles pudo disfrutar también de la presencia de varios coches míticos del mundial de rallys.

Sainz exhibió, ante miles de personas, vehículos tan trascendentales en su carrera como el Seat Panda con el que comenzó, el Audi Quattro, el Audi S1 WRX y el mítico Toyota Celica, con el que se proclamó campeón Mundial en dos ocasiones.

En el evento estuvo muy presente la figura de su ex copiloto Antonio Boto, fallecido esta semana. Boto ganó un campeonato de España con Sainz y ocupó el asiento derecho del Ford Sierra RS Cosworth con el que debutó en el Mundial de Rallys en 1987.