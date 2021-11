Bielorrusia.- Von der Leyen asegura que Lukashenko ha fracasado en su intento de "socavar la solidaridad europea"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este domingo que el presidente de Bielorrusia no ha conseguido romper la unidad del bloque europeo con su maniobra para saturar de migrantes la frontera de su país con la UE.



"Ha fracasado en su intento de socavar la unidad y la solidaridad de la Unión Europea", ha declarado Von der Leyen, de visita en Lituania, uno de los países afectados por la acumulación de gente en la frontera con Bielorrusia, al que ha expresado "su solidaridad total por el ataque híbrido liderado por el régimen de Bielorrusia".



La UE culpa a Lukashenko por la llegada de grandes multitudes de inmigrantes en sus fronteras exteriores en las últimas semanas, con Polonia y Lituania entre los países más afectados.



Lukashenko ha subrayado repetidamente que, en represalia por las sanciones de la UE contra Bielorrusia tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2020, ya no impedirá que nadie cruce el territorio bielorruso para llegar al bloque.



En su comparecencia desde Vilna, la capital lituana, Von der Leyen ha indicado no obstante que estas semanas han sido una lección para Bruselas: "Nuestros oponentes no se detendrán ante nada a la hora de desestabilizarnos, por lo que es importante que la OTAN y la UE vayan cogidos de la mano", según extractos de su discurso recogidos en su cuenta de Twitter.



Von der Leyen ha recordado que ambos organismos "están haciendo ejercicios constantes para responder a las crisis e intensificando su cooperación en la lucha contra la desinformación".