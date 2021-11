AMP4.- Perú.- Registrado un seísmo de magnitud 7,5 en el norte de Perú

28-11-2021 Terremoto en el norte de Perú POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ INTERNACIONAL USGS



El seísmo ha provocado daños en edificios de Perú y Ecuador y hay al menos un muerto y tres heridos



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Un seísmo de magnitud preliminar 7,5 ha sacudido este domingo la región amazónica de Perú, en el norte del país, según ha informado el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El terremoto ha causado daños en el norte de Perú y el sur de Ecuador y se han confirmado por el momento un fallecido.



La primera víctima mortal se ha confirmado en la provincia de Chachapoyas, donde el gerente municipal, Marcelino Cruz, ha informado de una mujer fallecida durante el seísmo por un infarto en el Hospital de Chachapoyas.



El director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Miguel Yamasaki, ha confirmado 19 viviendas destruidas y 90 personas damnificadas en Amazonas, según recoge la agencia de noticias peruana Andina.



El epicentro ha sido fijado a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, cerca de la frontera con Ecuador. El Servicio Geológico de Estados Unidos (ISGS) ha confirmado la magnitud 7,5 del terremoto.



El seísmo se ha dejado sentir en la capital, Lima, y varias ciudades del país, así como Ecuador y Colombia y se ha derrumbado la torre del campanario de la Iglesia de La Jalca Grande, en la provincia peruana de Chachapoyas, departamento de Amazonas.



La iglesia es Patrimonio Histórico de Perú y comenzó a construirse en 1538, durante la primera época colonial. El edificio actual es una reconstrucción del original, fusión de la arquitectura indígena y española.



Precisamente el alcalde de Jalca Grande, Walter Culqui, ha informado de que un 70 de la población de las 3.000 familias la ciudad están afectadas por el terremoto, concretamente por daños en las viviendas, según declaraciones a la emisora RPP. Además, Culqui ha confirmado tres personas heridas, las tres de carácter leve.



Culqui ha manifestado además que necesitan maquinaria pesada para mover los escombros por los daños en viviendas y también para habilitar el paso por las carreteras de la zona.



En cualquier caso, Culqui ha advertido de que no existe un balance pormenorizado puesto que no han podido contactar con las 333 comunidades nativas de la región y la situación se ha visto agravada por las intensas lluvias de las últimas horas.



La Policía Nacional de Perú (PNP) de carreteras ha informado de un deslizamiento de tierra sobre la carretera Tarapoto-Yurimaguas y rocas en la calzada en el sector El Paredón que impiden el paso de vehículos.



Además, el terremoto ha provocado la interrupción del suministro eléctrico en varias ciudades de la región, pero hasta el momento las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no han informado de daños personales, informa el periódico peruano 'El Comercio'.



El corresponsal de la cadena peruana Latina Televisión ha informado de cortes de luz en las provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.



"Ante sismo de 7,5 registrado hace instantes en Condorcanqui, región Amazonas. Recuerda: Ubica la zona segura, mantén la calma y usa la mascarilla en todo momento. No olvides tener a mano tu mochila para emergencias", ha publicado el INDECI en Twitter. El organismo ha iniciado ya el proceso de evaluación de daños en la zona afectada.



Las Fuerzas Armadas peruanas han movilizado efectivos para colaborar con la población y se ha informado ya de 30 militares enviados a la zona de Pedro Ruiz Gallo, provincia de Bongará, en la región de Amazonas. Los soldados trabajan en la retirada de escombros, desbloqueo de vías y atención a la población afectada.



A nivel político, el presidente peruano, Pedro Castillo, se ha reunido con diversas autoridades en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El propio Castillo se ha desplazado después hasta la localidad de La Jalca Grande.



DAÑOS EN ECUADOR



Mientras, en Ecuador se ha podido sentir el movimiento sísmico en Napo, Cuenca, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas y en ciudades de la sierra como Quito e Ibarra.



El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha confirmado a través de Twitter daños en infraestructuras en Loja y Zamora Chinchipe. "He dispuesto a @Riesgos_Ec el monitoreo constante del evento y la coordinación inmediata con los GADs y Gobernadores", ha explicado Lasso.



En Loja, en el sur de Ecuador, una parte de la estructura de la entrada del Colegio La Dolorosa se ha derrumbado en la calzada, informa el diario 'El Comercio'.



La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha descartado la amenaza de tsunami en el litoral peruano.