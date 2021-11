Aguirre dice que la eliminación de Monterrey es circunstancial más que deportiva

Luis Reyes (d) de Atlas disputa el balón con Erick Aguirre de Monterrey, durante un partido de los cuartos de final del Torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano, disputado en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Rayados de Monterrey, dijo este sábado que la derrota y eliminación de su equipo fue resultado del reglamento y no de una mala actuación en los dos partidos de la serie de cuartos de final.

“Fueron dos partidos complicados para ambos equipos, hoy no tuvieron ninguna ocasión clara, tampoco en nuestro campo, pero así es el fútbol, estamos fuera. Nos duele porque en los 180 minutos no fueron superiores pero entiendo el reglamento y las reglas son para todos por igual”, dijo en conferencia de prensa.

Monterrey empató ante el Atlas con marcador de 1-1, con un polémico penalti en su contra, pero fue descalificado de la liguilla del fútbol mexicano debido a que concluyó en noveno lugar en el torneo.

El “Vasco” Aguirre reconoció que el Atlas fue un rival difícil con un juego vertical y que desplegó una buena defensiva que no pudieron quebrantar.

“Atlas defiende bien, es muy vertical, con trazos largos, es un equipo dinámico hizo una buena campaña y es difícil hacerles gol”, señaló.

El estratega recalcó que el equipo norteño tuvo un año difícil en el que tuvieron que disputar dos torneos con un plantel limitado y muchas ausencias por convocatorias a selección.

“Fue un año largo complicadísimo, somos una plantilla corta y el banquillo de hoy es lo que tenemos, todo el año hubo muchas fechas FIFA, muchas ausencias, nos costaba armar cada semana el equipo y aun así transitamos en una liga irregular”, expresó.

Aguirre afirmó que en los últimos dos torneos mexicanos su equipo ha sido eliminado en la fase de cuartos de final y espera tener la revancha cuando disputen el Mundial de Clubes de la Concacaf.

“El año que viene tenemos dos competencias, vamos a intentar a ver si somos capaces de mejorar esta instancias, tenemos dos torneos saliendo en cuartos de final con marcadores como el de hoy y esperemos que nos cambie esta circunstancia”, concluyó.