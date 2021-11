ADVISORY EUROPE-MIGRANTS/BELARUS-LATVIA-EC

Stoltenberg, von der Leyen & PM Krisjanis Karins joint newser

Start: 28 Nov 2021 14:45 GMT

End: 28 Nov 2021 15:45 GMT

THIS LIVE EVENT HAS BEEN CANCELLED DUE TO EUROPE-MIGRANTS/FRANCE-MEETING.

RIGA - Secretary-General Jens Stoltenberg and European Commission President Ursula von der Leyen give a news conference with Latvian Prime Minister Krisjanis Karins.

Restrictions:

BROADCAST: None

DIGITAL: None

Source: NATO TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: Latvia

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ENGLISH / LATVIAN

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com