Zaev dimite como jefe socialdemócrata y renunciará al Gobierno macedonio

Skopje, 26 nov (EFE).- El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, dimitió hoy como líder de la Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) tras la profunda derrota en las elecciones locales del mes pasado y se espera que a mediados de diciembre renuncie también como jefe de Gobierno.

En una reunión celebrada este viernes, la ejecutiva del partido decidió elegir a un sucesor en un congreso que se celebrará a mediados de diciembre, fecha hasta la que Zaev permanecerá en el cargo.

Después de la derrota del SDSM en las elecciones locales del 31 de octubre, Zaev anunció que renunciaría, tanto como presidente del partido como de primer ministro, pero finalmente aplazó dar este paso tras la crisis desatada tras la marcha de uno de los socios de la coalición gubernamental.

Al no materializar su renuncia como había prometido, la mayor fuerza de la oposición, la alianza conservadora VMRO-DPMNE, presentó una moción de censura, cuya votación no pudo celebrarse por falta de "quorum".

La moción fue respaldada por el pequeño partido BESA que hasta ese momento formaba parte de la coalición de Gobierno.

Tras la salida de esta formación que representa a la minoría albanesa, los partidos de la coalición y los de la oposición cuentan con el mismo número de diputados en el Parlamento.

Se espera que una vez que el congreso socialdemócrata elija un nuevo líder, Zaev deje también la jefatura de Gobierno y que su sucesor intente formar un nuevo Gobierno.

En el caso de que no lograra reunir apoyos de otras formaciones en un plazo de diez días, el jefe de Estado, Stevo Pendarovski, otorgaría a la oposición esta posibilidad.

Zaev, de 47 años, accedió al cargo en 2017 y renovó como primer ministro tras las elecciones generales anticipadas de 2020.