Yuri arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Chequéalas aquí!

Aprendamos a ser inteligentes somos más felices. #ignorar @buxachala1 sombreros #sefeliz #inteligente #jueves #bella #amate





No hay día que no llegue ni sueño que Dios no cumpla!, gracias Señor por mover el corazón de tanta gente, agendas, compromisos… este es el 1er #sencillo de este nuevo disco #celebrandounaleyenda gracias maestro @marcoantoniosolis_oficial por la cátedra de sencillez y talento… amada familia, ojalá puedan disfrutar este disco tanto como yo! #primerodios disponible ya en @youtube y todas las plataformas digitales! @sonymusicmexico @westwoodentt





Hoy otro gran dueto con una gran estrella @santarosalive en #celebrandounaleyenda Para mi es un gran honor unir mi voz a un icono de la salsa… Gilbeto, gracias amigo por tu talento y cátedra de sencillez gracias Dios por cumplirme otro sueño, gracias @santaneramx inigualables, símbolo de elegancia y profesionalismo! #salsa Puedes verlo ya por @YouTube y todas las plataformas digitales @westwoodentt @sonymusicmexico





Gracias @vanidadesmx por darme el privilegio de su portada!… mañana a la venta, cómprala ya!





Familia ya pronto celebrando una leyenda este 3 de dic en todas las plataformas digitales y YouTube. #exitos #amigos #gianinaazar teatrojuarez #emociones #celebracion

Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conodica como "Yuri", nació el 6 de enero de 1964 en Veracruz, México.

Comenzó su carrera como cantante adolescente. En 1978, lanzó a la venta su primer álbum discográfico, titulado Ilumina tu vida. Alcanzó reconocimiento a partir de su participación en el Festival OTI de la Canción, en 1980.

En 1981, con su álbum Llena de dulzura y su sencillo «Maldita primavera» —versión de «Maledetta primavera», de Loretta Goggi— Yuri alcanzó el éxito internacional en Latinoamérica y España, batió récords de ventas y se convirtió en la primera cantante latinoamericana en ganar discos de oro en Europa.

En la década de 1980 y principios de los años 1990, se consolidó como una de las cantantes de música pop más populares de México y América Latina con éxitos como «Maldita primavera», «Cuando baja la marea», «Es ella más que yo», «Déjala», «Qué te pasa»,​ «Detrás de mi ventana» y «De qué te vale fingir», entre otros.

A finales de los años 1990, hizo una pausa en su carrera musical y durante algunos años se dedicó a la interpretación de música cristiana y predicación de su testimonio. En 2002, regresó a la música comercial con un impacto mucho mayor al de su primera etapa como cantante pop. Paralelamente a su faceta como cantante, también ha incursionado en la actuación. Ha participado en algunas telenovelas y películas, pero su papel más exitoso en la actuación lo obtuvo en su personificación de Grizabella en Cats.

En 2018, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación galardonó a Yuri con un Premio Grammy a la excelencia musical.