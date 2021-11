Willars quiere caer al agua, sacar un oro y que le toquen el himno de México

Randal Willars de México posa hoy, en la prueba de salto en los Juegos Panamericanos Junior en las Piscinas Hernando Botero O'Byrne en Cali (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Cali (Colombia), 27 nov (EFE).- El clavadista Randal Willars Valdéz, tiene entre ceja y ceja la medalla de oro luego que se jugará este domingo en Cali, dos días después de haber obtenido la plata con su equipo y el bronce en solitario, y espera con ansias oír el himno de México, que le deja la piel de gallina.

"Ganar una medalla y que toquen el himno de México te enorgullece, es lo que hace que se te ponga la piel 'Chinita' y es ahí donde te da orgullo de ser mexicano", declaró a Efe el campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en 2018.

El deportista, de 19 años, sabe que una presea dorada en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior de Cali es el pasaporte, sin más trámites, para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023.

"Mi meta es ganar la medalla de oro acá y clasificar a los Panamericanos de mayores. Es una gran oportunidad", dijo Willars, quien antes de los clavados, comenzó su carrera deportiva por la natación.

Willars ganó dos medallas de plata en la Copa Mundial 2021 y que competirá este domingo en la categoría de plataforma 10 metros, su especialidad y por la que sufrió una delicada lesión en la muñeca en 2018.

En la segunda jornada de le la cita de Cali, el viernes, Willars obtuvo con sus compañeros la medalla de plata en la prueba de equipos mixtos, y el bronce individual en el trampolín de 3 metros en la que el estadounidense Quentin Henninger ganó el oro y el cubano Laydel Domínguez se hizo con la plata.

"Ha sido una experiencia bonita y la gente me ha recibido a mi y al equipo mexicano con una buena actitud por lo que estamos muy contentos de estar en estos primeros Juegos Panamericanos Junior de Cali", dijo.

"Representar a mi país y saber que mucha gente esta siguiéndome, y que puedo poner en alto el nombre de mi país, es algo que me enorgullece", declaró.

Willars no recuerda desde que edad comenzó en la natación pero sabe que fue desde muy chico.

"Después a los seis años me cambié a clavados, me gustaba mucho la adrenalina, las emociones fuertes y, pues, tirarme de las plataformas me llamaba mucho la atención, entonces fue por lo que me metí a clavados y desde ahí solo he practicado eso y ha sido el deporte que amo", explicó.

La práctica de su especialidad ofrece muchas dificultades, admitió.

"Lo primero es superar el miedo de lanzarse de la plataforma, porque siempre hay que superar golpes. Es un deporte de alto riesgo y ahora sí que son gajes del oficio, pero pues es parte de aprender, entonces reponerte de esos golpes es una de las cosas más difíciles", expresó.

No obstante, se declaró un privilegiado por contar con el apoyo fervoroso de la familia y sus colegas y entrenadores para afrontar, incluso, los momentos difíciles.

"Mis padres, mi hermana y mis abuelos siempre han estado ahí. Y mis compañeros y mi entrenador siempre me han apoyado y son como una segunda familia, ellos son los que me han motivado para salir adelante", puntualizó.

Carlos Valverde