Un 'once' con pasado español

El arquero de Flamengo Diego Alves celebra un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Montevideo, 27 nov (EFE).- La final de la Copa Libertadores tendrá acento brasileño, ya que los dos oponentes -Palmeiras y Flamengo- son de esa nacionalidad, pero once de los futbolistas que integran las plantillas tienen alguna relación con el fútbol español.

Este es el 'once' con pasado -de mayor o menor fortuna- en España:

= DIEGO ALVES (FLAMENGO)

Diego Alves jugó en el Almería, al que llegó procedente del Atlético Mineiro, entre 2007 y 2011. Posteriormente firmó seis temporadas en el Valencia (2011-2017) antes de regresar a Brasil.

= RODRIGO CAIO (FLAMENGO)

En 2015, con apenas 21 años, el Sao Paulo hizo oficial su traspaso al Valencia. No obstante, el club español y, tras varias pruebas médicas, decidió descartar su fichaje, por lo que continuó su carrera en Brasil.

= BENJAMIN KUSCEVIC (PALMEIRAS)

En 2014 estuvo a préstamo como juvenil en el Real Madrid y se entrenó en algún momento con la primera plantilla a las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, pero el club blanco no hizo valer la opción de compra.

= FILIPE LUIS (FLAMENGO)

Procedente del Figueirense brasileño y, tras un breve paso por el Ajax neerlandés y el Rentistas uruguayo, Filipe Luis inició su andadura en España. Llegó al Real Madrid B, donde estuvo un año, y pasó al Deportivo de La Coruña (2006-2010), donde empezó a labrarse una sobresaliente trayectoria que alcanzó su cénit en el Atlético de Madrid, en el que jugó entre 2010 y 2014 y entre 2015 y 2019. Con los rojiblancos ganó una Liga y una Copa del Rey, además de 3 Supercopas de Europa y 2 Liga Europa y fue subcampeón de la Liga de Campeones (2014).

= MATHEUS FERNANDES (PALMEIRAS)

Llegó como cedido al Real Valladolid en 2019, pero enseguida el Barcelona anunció su fichaje hasta 2025, del cual solo cumpliría el primer año (2020-2021).

= FELIPE MELO (PALMEIRAS)

El veterano capitán Felipe Melo, que ya había jugado en el Flamengo, el Cruzeiro y el Gremio, llegó a España en 2004 para jugar en el Mallorca, donde permaneció un año. En 2005 fichó por el Rácing de Santander, donde se quedó hasta 2007 y fue un año al Almería (2007-2008), antes de emigrar al fútbol italiano. Como curiosidad, hoy cuenta con nacionalidad española.

= DANILO BARBOSA (PALMEIRAS)

Llegó como cedido desde Portugal al Valencia en 2015 y, tras un año jugando para el equipo 'che', que decidió no ejercer la opción de compra, regresó al país vecino.

= ANDREAS PEREIRA (FLAMENGO)

Estuvo en Granada y Valencia (2016-2018) como cedido antes de regresar a la Premier League, donde ya había debutado con el Manchester United.

= DIEGO RIBAS (FLAMENGO)

Tras su excelente paso por el fútbol de Portugal y Alemania, Diego Ribas llegó al Atlético de Madrid, con el que jugó en dos etapas (2011-2012 y 2013-2014). Con los rojiblancos ganó la Liga y la Liga Europa, además de ser subcampeón de la Liga de Campeones (2014).

= ROBERT KENEDY NUNES DO NASCIMENTO 'KENEDY' (FLAMENGO)

De carrera mayoritariamente en la Premier League inglesa, Kenedy llegó en 2019 al Getafe, donde permaneció una temporada antes de ir al Granada (2020-2021).

= DEYVERSON (PALMEIRAS)

Tras pasar por el fútbol de Portugal y Alemania, Deyverson fichó por el Levante en 2015 y, un año después, pasó al Alavés (2016-2017), que acababa de ascender a Primera División.

Santiago Carbone