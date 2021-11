Un jonrón de Ozuna le da la victoria en entradas extras a los Gigantes

Fotografía de archivo en la que se registró a Marcell Ozuna, al actuar para los Marlins de Miami y actual refuerzo de temporada de los Gigantes del Cibao, quien aportó el jonrón de dos carreras que definió el triunfo de su equipo 5-3 sobre las Águilas Cibaeñas en el béisbol dominicano. EFE/Tannen Maury

Santo Domingo, 26 nov (EFE).- El estelar toletero de Grandes Ligas, Marcell Ozuna, disparó un cuadrangular de dos carreras en la décima entrada para darle la victoria este viernes a los Gigantes del Cibao 5-3 sobre las Águilas Cibaeñas, en la continuación del campeonato de béisbol invernal dominicano.

Ozuna llegó al plato con el partido empatado a tres carreras y mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo, ante el cerrador de los amarillos, Neftalí Feliz (0-1), dejando en silencio el estadio Cibao, de Santiago (norte), en el partido correspondiente a la vigésima cuarta jornada del campeonato.

Con su segundo tablazo de la temporada, Ozuna desinfló las aspiraciones de las cuyayas, quienes luego de llegar perdiendo 2-3 al noveno episodio, igualaron las acciones, por sencillo productor de Juan Lagares, enviando el partido a entradas extras, instancia donde el jugador de los potros los castigó con su palo de vuelta completa.

Además de Marcell, quien finalizó con tres producidas, Diego Goris también se fue por encima de la verja por los Gigantes.

Los dirigidos por Félix Fermín volvieron a desperdiciar una buena actuación del cubano Yunesky Maya, quien laboró cinco episodios de dos carreras, para salir sin decisión.

En Santo Domingo, Iván Nova dominó desde el montículo y Aaron Hicks respondió con el bate para que los Leones del Escogido se impusieran por blanqueada 4-0 sobre las Estrellas Orientales, este viernes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Nova (2-0) transitó seis entradas en blanco, en las que ponchó a tres y no otorgó bases por bolas, para dominar por completo los bates de los elefantes y mantenerse sin permitir anotaciones limpias, en los 11 capítulos que ha lanzado en el torneo.

Por su parte, Hicks conectó un doble productor de tres carreras ante el abridor de los verdes, el colombiano Reiver Sanmartin (0-1), coronando un rally de cuatro anotaciones en el tercer capítulo para el conjunto capitalino, que no dio opciones a los orientales en el encuentro.

En La Romana (este), los Toros del Este extendieron a 14 su cadena de victorias consecutivas ante los Tigres del Licey, a quienes derrotaron por marcador 5-1 en el estadio Francisco Micheli.

El diestro Félix Peña (1-1), apenas permitió tres imparables en su labor de cinco episodios ante los azules, para comandar la victoria del conjunto dirigido por el puertorriqueño Lino Rivera, que también contó con Jesús Sánchez, quien anotó dos vueltas y remolcó una, como su mejor hombre a la ofensiva.

Con su triunfo, el conjunto de La Romana extiende su total dominio sobre los felinos, a quienes han derrotado en 14 juegos seguidos, una racha en la que superan a sus rivales de este viernes, 69-28 en carreras anotadas, con una efectividad de 1.82.

Chris Owings disparó un sencillo dentro del cuadro, remolcando una carrera en el séptimo capítulo, terminando de esta manera con una seguidilla de 26.1 entradas, en la que los felinos no anotaban una vuelta ante los romanenses en este campeonato.

La última victoria de los azules ante los Toros, ocurrió el 20 de noviembre del año 2019.

Este sábado, Leones y Tigres se ven las caras en Santo Domingo, mientras Estrellas y Gigantes lo harán en San Pedro de Macorís y las Águilas recibirán a los Toros en Santiago. EFE

