Triunfo de Phoenix Suns ante New York Knicks por 97-118

Phoenix Suns logró imponerse a New York Knicks como visitante por 97-118 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de New York Knicks lograron la victoria en casa contra Los Angeles Lakers por 106-100. Por su parte, los de Phoenix Suns también derrotaron fuera de casa a Cleveland Cavaliers por 115-120, por lo que tras este resultado sumaron un total de dieciséis victorias seguidas. Con este resultado, Phoenix Suns lo que le permitiría clasificarse a los Play-off con 16 partidos ganados de 19 jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 10 partidos ganados de 19 disputados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a los dos equipos, con movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 27-33. Posteriormente, durante el segundo cuarto los visitantes consiguieron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron otro parcial en este cuarto de 11-2 e incrementaron la diferencia hasta un máximo de 17 puntos (34-51) durante el cuarto, que finalizó con un resultado parcial de 17-24. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 44-57 en el contador.

En el tercer cuarto los jugadores de Phoenix Suns se distanciaron de nuevo en el electrónico, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 11-0 y alcanzaron una diferencia de 22 puntos (61-83) y concluyó con un resultado parcial de 27-31 y un total de 71-88. Por último, en el transcurso del último cuarto volvieron a distanciarse los jugadores del equipo visitante, tuvieron una diferencia máxima de 24 puntos (80-104) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 26-30. Tras todo esto, el choque concluyó con un resultado de 97-118 a favor de Phoenix Suns.

Gran parte de la victoria de Phoenix Suns se cimentó a partir de los 32 puntos, tres asistencias y un rebote de Devin Booker y los 14 puntos y 13 rebotes de Deandre Ayton. Los 17 puntos, dos asistencias y tres rebotes de Kemba Walker y los 16 puntos, cuatro asistencias y dos rebotes de Immanuel Quickley no fueron suficientes para que New York Knicks ganase el partido.

Tras ganar el partido, el siguiente choque de Phoenix Suns será contra Brooklyn Nets en el Barclays Center, mientras que el próximo partido de New York Knicks será contra Atlanta Hawks en el State Farm Arena.