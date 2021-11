Tenis.-Tenis/Davis.- Sergi Bruguera: "Carreño ha hecho un gran esfuerzo, es bastante importante el 3-0"

27-11-2021 Sergi Bruguera y Pablo Carreño DEPORTES RFET



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, se mostró una vez más "orgulloso" de sus jugadores tras un "importante" 3-0 este viernes sobre Ecuador en el inicio de las Finales de la Davis 2021, donde Pablo Carreño decidió la eliminatoria con el segundo individual y después hizo "un gran esfuerzo" para el dobles.



"Siempre dan el 100% mis jugadores desde que soy capitán, siempre estoy orgulloso. En principio el dobles estaba abierto a ver cómo iban los partidos. 'Feli' se había encontrado mal, unos mareos, estaba mejor pero no para jugar", dijo en rueda de prensa.



Feliciano puso el 1-0 y para el dobles dejó su sitio a un Carreño que acababa de jugar tres intensos sets con remontada. "Pablo estaba cansado pero se encontraba bien y estaba jugando bien. La otra opción era con Pedro y acaba de llegar. Pablo ha hecho el gran esfuerzo de ponerse a disposición del equipo", confesó.



"Es bastante importante ganar 3-0 porque si no conseguimos ganar a Rusia tendríamos la oportunidad de ser uno de los mejores segundos", recordó el capitán español. En ese sentido coincidieron Marcel Granollers y Carreño, presentes también en una rueda de prensa sobre la 1:00 de la madrugada en el Madrid Arena.



"Era muy importante poder ganar a Ecuador 3-0. Ha costado muchísimo, pero es muy positivo para nosotros terminar así. Contra Rusia va a ser duro y a ver si podemos ganar el máximo número de puntos para poder pasar, y mejor ganar", dijo el catalán.



"No esperaba un día como este, estoy muy cansado, pero fue muy importante el 3-0. Al principio del individual sufrí un poco, pero después jugué mejor. El dobles lo empezamos increíble, pero después sufrimos hasta el final", apuntó el asturiano.