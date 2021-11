Se reanuda la operación de búsqueda en mina de Kémerovo accidentada

EFE/EPA/STRINGER

Moscú, 27 nov (EFE).- Los socorristas reanudaron hoy la operación de búsqueda de los 35 mineros y 5 rescatistas desaparecidos y declarados muertos a consecuencia del accidente ocurrido este jueves en una mina de carbón de la región rusa de Kémerovo (Siberia Occidental) que costó la vida a un total de 51 personas.

"Se reanudaron las labores de búsqueda en la mina. Tras monitorear la situación a lo largo de la noche llegamos a la conclusión de que no hay incendios en la mina. Eso es extremadamente importante y simplifica la búsqueda", declaró el ministro de Emergencias en funciones, Alexandr Chupriyán, según TASS.

Por su parte, el gobernador de Kémerovo, Serguéi Tsiviliov, señaló que la primera unidad de rescatistas ya bajó a la mina, donde se reduce la concentración de metano.

"Ahora nuestra misión es no perder ni a un solo hombre más, no tenemos derecho a esto", añadió.

En tanto, el Tribunal Central de Kémerovo, a solicitud del Comité de Investigaciones, decretó la medida cautelar de arresto contra el director de la mina Listviázhnaya, Serguéi Majrakov, acusado de violaciones de las normas de seguridad en empresas peligrosas que condujeron a la muerte de personas.

Según Interfax, el acusado se declaró inocente de los cargos y pidió la medida cautelar de arresto domiciliario.

Según el departamento regional del Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia, en el momento del accidente en la explotación hullera se encontraban 285 trabajadores, de los cuales fueron evacuados inmediatamente 236.

La víspera las autoridades locales descartaron la posibilidad de que las personas desaparecidas tras el accidente continuasen vivas y declararon muertos a 46 mineros y 6 rescatistas, pero después uno de los socorristas apareció con vida.

La administración de la mina "Listviázhnaya" informó de que el incendio se produjo a 250 metros de profundidad a consecuencia de una explosión en el sistema de ventilación.

Las autoridades regionales declararon duelo del 26 al 28 de noviembre.

El último accidente grave en esta mina, que comenzó a explotarse en 1956 con el nombre de "Gramoteinskaya 1-2" y que desde entonces ha sido reconstruida y modernizada, se produjo en 2004 cuando una explosión causó la muerte de trece trabajadores.

Este accidente es el más grave en la región tras la tragedia ocurrida en la mina "Raspádskaya" en 2010, cuando murieron 91 mineros.