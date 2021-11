Scholz defiende la coalición tripartita ante las juventudes socialdemócratas

Berlin (Germany), 24/11/2021.- Acting German Minister of Finance and Social Democratic EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 27 nov (EFE).- El próximo canciller de Alemania, el socialdemócrata Olaf Scholz, defendió este sábado ante las juventudes de su formación la futura coalición tripartita con verdes y liberales, formaciones a los que une, dijo, la idea de progreso.

"Tenemos una situación en la que realmente podemos atrevernos a la renovación en Alemania y creo que también tiene que ver con esta especial constelación de los tres partidos que forman ahora el futuro gobierno", dijo en Fráncfort durante el congreso federal de las juventudes socialdemócratas (Jusos).

Puede representar una nueva mayoría social en la que se reúne una coalición de progreso que tiene sus diferencias pero que en definitiva puede contribuir al avance de Alemania, argumentó.

"Atreverse a progresar es un buen título para el proyecto de los tres partidos que conformarán el futuro gobierno y de hecho es aplicable a los tres. Son ideas muy diferentes de progreso, pero es algo que ya diferencia a los tres de otros partidos", subrayó.

Aseguró que la intención es "gobernar bien juntos", lo que no excluye discusiones críticas, ya que al fin y al cabo son tres partidos diferentes, pero la idea es "lograr algo juntos", insistió.

Agregó que "no importa quién ocupa qué ministerio", porque lo que importa es el "desempeño global" del gobierno.

Subrayó el buen momento para su partido al destacar que no hay que olvidar que el gran mensaje es que "hay una perspectiva para una política progresista socialdemócrata en Europa, en los países ricos de Occidente" que "no es de anteayer, sino por el futuro en este siglo XXI".

Sobre la principal tarea del futuro gobierno, aseguró que es "lograr la gran modernización industrial ligada a conseguir contener el cambio climático provocado por el hombre", algo que Alemania puede impulsar, pero que sólo será posible con una Europa y un mundo unidos, agregó.

Los tres partidos presentaron el pasado miércoles el acuerdo de coalición, que deberá ser ratificado ahora por las tres formaciones; socialdemócratas y liberales tienen previsto hacerlo en un congreso de sus respectivos partidos el primer fin de semana de diciembre, los verdes comenzaron ya a consultar a sus bases.