Rien à foutre, de Marre y Lecoustre, Mejor Largometraje del Festival de Gijón

Los directores franceses Emmanuel Marre (i) y Julie Lecoustre (d) en el Festival Internacional de Cine de Gijón, en una imagen de archivo. EFE/Juan González.

Gijón, 27 nov (EFE).- La película Rien à foutre, de los directores belgas Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, que denuncia la precariedad laboral en las compañías aéreas de bajo coste, ha sido galardonada este sábado con el Premio al Mejor Largometraje en la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón.

El jurado de la sección Retueyos, integrado por Astrid Adverbe, Isabel Orellana y Fon Cortizo, ha valorado la decisión de los cineastas para "mostrar una realidad deshumanizada" a través de la "soledad de la protagonista".

Rodado en tono de documental en el interior de una cabina de avión y en el aeropuerto de Lanzarote, el film narra las vicisitudes personales de una azafata en un clima de precariedad laboral e individualismo extremo.

Por otra parte, el inspector de Policía Jean Michel Lemoine ha sido galardonado con el Premio al Mejor Actor por su interpretación en el documental Poulet Frites, de Yves Hinant y Jean Libon, sobre el asesinato de una mujer en un barrio periférico de Bruselas.

El jurado ha destacado la "generosidad y obstinación y sentido del humor del personaje que demuestra la posibilidad de abordar el trabajo policial con humanidad, respeto y sin abusos de poder".

El Premio a la Mejor Actriz ha sido para Anastasia Budiashkina, por su papel en "Olga", una película de Elie Grappe que se adentra en el mundo de la gimnasia rítmica profesional.

El Premio al Mejor Largometraje de la sección Albar, un espacio específico para cineastas consagrados que siguen reivindicando los ideales de ruptura, ha sido para "Higiêne Sociale", un ensayo de Denis Côté en clave de parodia en torno a las conversaciones de tres personajes sobre cuestiones de género.

El jurado, integrado por Pilar Castro, Cíntia Gil y María Pérez Sanz, ha concedido una mención especial a "Integralde", de Radu Muntean, y un Premio Especial a "In front of your face", del coreano Hong Sang-soo.

La directora argentina María Álvarez ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Dirección del jurado de la crítica, por "Las cercanas", una historia íntima sobre la vida de dos gemelas, que cierra la trilogía sobre la vejez y el arte.

El jurado ha valorado los "riesgos" que ha asumido la cineasta en un filme que "por momentos parece estar sobrepasando límites".

Otra película argentina, "Palestra", ópera prima de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky, que exhibe la procacidad de tres adolescentes, ha ganado el Premio Fispresci al Mejor Documental.

La cinta "baraja sus limitaciones con una inteligencia implacable" y "su desenfado esconde un agudo ensayo sobre las violencias de la masculinidad", precisa el acta del jurado.